Attaques du ‘système Bolsonaro’ contre la presse: les caricaturistes brésiliens au renfort

Dans le cadre de cette publication, RSF a noué un partenariat avec l’organisation Cartooning For Peace, réseau international de dessinateurs de presse engagés. Particulièrement inspirés par le sujet, les caricaturistes brésiliens Aroeira, Amorim et Machado ont accepté de collaborer et d'illustrer les attaques du système Bolsonaro contre la presse. A l'instar des journalistes, les dessinateurs de presse brésiliens sont régulièrement menacés et attaqués en raison de leurs publications. RSF leur rend ici hommage.