Information et démocratie

Les membres du comité de pilotage Maria Ressa (co-chair) : Journaliste, directrice du site d’investigation Rappler aux Philippines. Personnalité de l’année du Time magazine en 2018. Membre de la Commission sur l’information et la démocratie.

Marietje Schaake (co-chair) : Ancienne membre du Parlement européen (2009 – 2019). Directrice International Policy du Cyber Policy Center de l'Université de Stanford et présidente du Cyber Peace Institute.

Sinan Aral : David Austin Professeur de gestion, de marketing, d'informatique et de sciences des données au MIT, directeur de l'initiative du MIT sur l'économie numérique (IDE) et partenaire fondateur de Manifest Capital. Auteur du livre à paraître The Hype Machine.

Julia Cagé : Auteure de livres sur les médias et la démocratie. Professeur d'économie à Sciences Po et co-directrice de l'axe "Evaluation de la Démocratie" du LIEPP. Spécialisée en économie du développement, économie politique et histoire de l'économie.

Ronald Deibert : Professeur de science politique et directeur du Citizen Lab à la Munk School of Global Affairs & Public Policy, Université de Toronto. Co-fondateur et chercheur principal des projets OpenNet Initiative et Information Warfare Monitor.

Camille François : Directrice de l'innovation de Graphika, entreprise spécialisée dans la détection et l'atténuation de la désinformation et de la manipulation des médias. Auparavant chercheuse principale à Jigsaw.

Roukaya Kasenally : Directrice générale de l'African Media Initiative. Professeure associée à l'Université de Maurice. Présidente de l'Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa.

David Kaye : Ancien rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression de l'ONU. Professeur de droit à l'Université de Californie, Irvine, School of Law.

Edison Lanza : Avocat, ancien rapporteur spécial sur la liberté d'expression de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. A dirigé et fondé plusieurs organisations non gouvernementales qui défendent le droit à la liberté d'expression.

Roger McNamee : Auteur de Zucked : waking up to the Facebook catastrophe, investisseur en capital-risque technologique. Co-fondateur de Silver Lake Partners et responsable du T. Rowe Price Science and Technology Fund. Ancien investisseur de Facebook.

Jun Murai : Professeur émérite de l'Université de Keio. Co-directeur du Centre de recherche sur la cyber-citoyenneté de l'université de Keio. Fondateur du réseau UNIX du Japon (JUNET) et du projet WIDE. Connu comme le «père d'Internet» au Japon.

Peter Pomerantsev : Journaliste et producteur de télévision. Chercheur principal invité à l'Institute of Global Affairs de la London School of Economics. Chercheur principal à l'Agora Institute de l'Université Johns Hopkins.

Julie Posetti : Directrice monde de la recherche au Centre international des journalistes. Auparavant, chercheur principal et responsable du projet d'innovation en journalisme au Reuters Institute for the Study of Journalism.

Anya Schiffrin : Ancienne journaliste, directrice de la spécialisation Technologie, médias et communications à la School of International and Public Affairs de la Columbia University et chargée de cours à la School of International and Public Affairs.

Vivian Schiller : Directrice exécutive du programme Aspen Digital. Ancienne PDG de National Public Radio (Etats-Unis) et fondatrice de la Civil Foundation. Membre du conseil d'administration de Reporters sans frontières (RSF) USA.

Wolfgang Schulz : Directeur de l'Institut Humboldt pour Internet et la société. Chargé de cours dans le domaine de l'information et de la communication à la faculté de droit de l'Université de Hambourg. Membre du directoire de l'Institut Hans-Bredow.

Directeur de l’Institut Humboldt pour Internet et la société. Chargé de cours dans le domaine de l’information et de la communication à la faculté de droit de l’Université de Hambourg. Membre du directoire de l’Institut Hans-Bredow. Christopher Wylie : Data scientist, lanceur d’alerte de l’affaire Cambridge Analytica. Listé parmi les 100 personnes les plus influentes du TIME magazine. Auteur du livre Mindf*ck: inside Cambridge Analytica’s plot to break the world.