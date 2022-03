RSF ouvre une consultation citoyenne en ligne pour le droit à l’information

“Assurer le droit à l'information en France au 21ème siècle : que peuvent faire les institutions démocratiques ? Que peuvent faire les médias ? Que peuvent faire les citoyens ?” A partir de ces questions ouvertes, les Français, les associations et les médias sont invités à formuler des propositions et idées sur le site lebusrsf.org. A l’heure où les relations entre les médias et la population se distendent, les contributions recueillies par RSF permettront d’alimenter un livre blanc, qui portera des propositions concrètes à l’attention des politiques (prochain président de la République, gouvernement, parlement) et des médias.



Depuis le 24 mars, les équipes à bord du #BusRSF pour le droit à l’information réalisent un tour de France à la rencontre du public. Après Rennes, Ploërmel, Sarzeau, Nantes, Bordeaux, Créon, Toulouse et Carmaux, le #BusRSF se dirige vers Pézenas puis Lunel, avant de poursuivre sa route vers le Sud-Est, le Centre, l’Est et le Nord. L’arrivée sur Paris est prévue le 9 avril, veille du premier tour de l’élection présidentielle.

L’objectif recherché à travers ces consultations est que les citoyens de toutes les régions, de catégories sociales et de convictions diverses, non-journalistes comme journalistes, engagent un dialogue sur l’avenir du droit à l’information dans notre pays.

Le Livre Blanc sera étayé par une étude réalisée par le groupe OnePoint à partir des débats organisés au cours de la tournée. Il proposera une approche qualitative et porteuse de solutions concrètes au plus près des préoccupations citoyennes, en complément des études et sondages publiés à propos du journalisme et des Français.