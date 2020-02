RSF dévoile sa nouvelle identité de marque

Pour la quatrième fois depuis sa création en 1985, Reporters sans frontières (RSF) se dote d’un nouveau logo, plus énergique, élaboré par l’agence BETC. Si les trois couleurs (rouge, noir et blanc), au cœur de son identité visuelle depuis une dizaine d’années, ont été conservées, le sigle RSF s’intègre désormais au cœur de la marque, permettant à l’organisation de s’afficher uniformément partout dans le monde.

« Cette nouvelle identité de marque raconte ce qu’est RSF aujourd’hui : une ONG internationale, qui dispose de 14 bureaux et sections et travaille avec plus de 130 correspondants à travers le monde, explique Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Une ONG combative, audacieuse, qui n’hésite pas à briser les consensus pour obtenir des résultats. Une ONG qui porte une vision exigeante du journalisme et de son utilité politique, sociale et culturelle. Une ONG singulière, à la croisée entre le journalisme, la défense des droits et le développement ».

La nouvelle identité visuelle de RSF sera progressivement déclinée sur l'ensemble des supports de communication de l’organisation.

