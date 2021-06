RSF considère que les autorités marocaines sont comptables de la survie du journaliste Souleiman Raissouni 

Après 70 jours de grève de la faim, le journaliste Souleiman Raissouni, en détention provisoire depuis plus d’un an, est aujourd’hui extrêmement affaibli. Reporters sans frontières (RSF) considère que les autorités marocaines sont responsables de son sort et demande au roi Mohamed VI d’intervenir de toute urgence pour le faire libérer et éviter qu’il ne se meure en prison.