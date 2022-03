RSF annonce l’ouverture dans les prochains jours du Centre pour la liberté de la presse à Lviv

Le Centre pour la liberté de la presse de Lviv, dont RSF annonce aujourd’hui la création, aura vocation à devenir un hub pour les équipements de protection des journalistes, en particulier les gilets pare-balles et casques, qui font actuellement défaut. Le lieu sera aussi un centre de ressources pour les journalistes en quête d’assistance financière ou psychologique.





Installé à Lviv, dans l’ouest du pays, le centre s’installera dans les locaux du Lviv International Media Center, une salle de presse initiée par le conseil municipal local. Les journalistes étrangers peuvent y travailler de 8h00 à 20h00 avec une connexion internet, une capacité de retransmission en direct et un abri en cas d’attaque. Le Centre créé par RSF sera géré en partenariat avec l’Institute for Mass Communication (IMI), organisation partenaire de RSF en Ukraine depuis 2014.

Le centre disposera d'une interface numérique pour canaliser les demandes et évaluer les besoins. RSF et IMI reçoivent chaque jour des centaines de demandes de journalistes en quête d'assistance, qu'il s'agisse de transport, d'aide humanitaire ou de matériel de reportage. Le travail des organisations de défense de la liberté de la presse sera grandement facilité par un tel site Internet.

RSF déploiera également sa technologie Collateral Freedom au profit des médias indépendants ukrainiens censurés, pour contourner le blocage d'Internet au moyen de sites “miroir” créés sur des serveurs internationaux.

“Depuis le premier jour, RSF est aux côtés des journalistes ukrainiens et des reporters internationaux en danger, explique Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Les besoins sont immenses et comprennent des kits de premiers secours, de l'aide humanitaire, des équipements de protection, du financement des médias… Nous appelons les donateurs internationaux et les organes de presse à se rapprocher de RSF pour faire parvenir les fonds et le matériel nécessaires dans les jours à venir.”

"Les journalistes en Ukraine sont contraints de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses", a déclaré la directrice de l'IMI, Oksana Romaniuk. “Leur courage nous permet à tous de connaître la réalité de l'agression russe en Ukraine. Leur travail protège le droit à l'information et aide à lutter contre les fausses nouvelles. Nous apprécions le soutien de notre partenaire de longue date RSF et, ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour protéger le travail des journalistes en Ukraine”.

Pour Hrystyna Lebed, coordinatrice de l’International média center, “La production et la diffusion d’informations fiables à propos de la guerre est fondamentale pour nous. Notre pays subit une attaque et nous combattons pour notre liberté. Nous faisons tout le nécessaire pour que les journalistes puissent travailler et les médias diffuser les informations. ”

Le Centre pour la liberté de la presse de Lviv coopère étroitement avec le programme de soutien aux journalistes ukrainiens du réseau européen de journalistes n-ost.

Parmi les premiers soutiens du Centre figurent la Limelight Foundation et la Fondation Adessium aux Pays-Bas, la Schöpflin Foundation en Allemagne, la Fondation du Roi Baudouin en Belgique et la Oak Foundation au Royaume-Uni ainsi que des dizaines de donateurs individuels. RSF et IMI les remercient pour leur engagement.