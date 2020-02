Nouvel assaut du gouvernement philippin contre le groupe audiovisuel ABS-CBN

Aux Philippines, le pouvoir exécutif n’est plus à une outrance prêt. Hier, lundi 10 février, le bureau du Solliciteur général - sorte de Procureur général dans les pays de droit commun - a déposé une requête devant la Cour suprême. Le document enjoint la plus haute juridiction du pays d’annuler purement et simplement la licence de diffusion d’ABS-CBN, le principal groupe de radio et de télévision de l’archipel, au motif qu’il violerait le contrat de 25 ans qui le lie avec le Congrès - contrat qui arrive justement à expiration le 30 mars prochain.

Dans un communiqué, le Solliciteur général, Jose Calida, exclut toute motivation politique derrière cette décision - bien que le même Jose Calida soit connu, accessoirement, pour avoir été l’un des directeurs de campagne de Rodrigo Duterte, l’actuel président, lequel multiplie les appels pour que ABS-CBN mette la clé sous la porte.

Pour sa part, Jose Calida estime plutôt vouloir “mettre fin à ce qu’[il a] découvert comme étant des pratiques hautement abusives de ABS-CBN”, lesquelles “sont passées inaperçues, ou ont été négligées pendant des années.”

Incompétence ou fabrication

“De deux choses l’une : soit ce qu'affirme Jose Calida est vrai - auquel cas il fait montre, ici, de son incompétence puisque, en poste depuis le 30 juin 2016, il aura eu tout le temps de s’occuper de ces ‘pratiques abusives’ ; soit ce qu’il dit est faux, et son argumentaire est une pure fabrication politique, déclare Daniel Bastard, responsable du bureau Asie-Pacifique de RSF.

“Nous appelons les juges de la Cour suprême à rejeter cette requête grossière, et demandons aux membres du Congrès de renouveler immédiatement la licence d’ABS-CBN, dans un esprit de respect de la séparation des pouvoirs et de la liberté de la presse, comme l’exige la Constitution philippine de 1987.”

Le 30 janvier, à deux mois de l’expiration de la licence de diffusion d’ABS-CBN, RSF avait retracé le récit des nombreuses menaces proférées par Rodrigo Duterte contre le groupe, conseillant finalement à ses propriétaires de “simplement vendre”.

L’Union nationale des journalistes des Philippines a lancé une pétition en ligne pour exiger le renouvellement de la licence d’ABS-CBN, ainsi qu’une campagne sur les réseaux sociaux autour du mot-dièse #NoToABSCBNShutdown

Les Philippines se classent à la 134e position sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2019 établi par RSF.