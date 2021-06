Jean-Jacques Sempé, Riad Sattouf, Yann Arthus-Bertrand et 20 autres artistes offrent des œuvres signées pour une tombola solidaire au profit de Reporters sans frontières (RSF).

Se mobiliser pour défendre une information fiable, libre et indépendante

Depuis un an, la pandémie de Covid-19 est l’occasion pour de nombreux gouvernements de multiplier les actes d’agression contre les journalistes, de reprendre le contrôle des médias et de diffuser de fausses informations. En Chine, des centaines de lanceurs d’alerte et journalistes ont disparu pour avoir dénoncé les manquements du régime face à la crise sanitaire. En Inde, les habitants de la vallée du Cachemire ont été totalement privés de réseau internet et d’informations sur le Covid-19. En Iran, les autorités ont multiplié les condamnations de journalistes pour mieux minimiser le nombre de décès liés au coronavirus. Plus que jamais, nous avons besoin des médias pour nous fournir des informations fiables et en temps réel. Dans ce contexte d’urgence et pour soutenir les journalistes indépendants, RSF lance une tombola solidaire sur www.karmadon.org.

Des lots rares et prestigieux à gagner

C’est donc aux côtés de Reporters sans frontières qu’une vingtaine de célébrités dont Nikos Aliagas, Yann Arthus-Bertrand, Laurent Ballesta, David Burnett, C215, Gilles Caron, Henri Cartier-Bresson, Robert Combas, Michel Hazanavicius, Dominique Issermann, François Lochon, Vincent Munier, Martin Parr, Jean-Marie Périer, Reza, Marc Riboud, Marianne Rosenstiehl, Joël Saget, Riad Sattouf, Jean-Jacques Sempé, Hans Silvester, Véronique de Viguerie et Sabine Weiss offrent d’incroyables lots afin de collecter des fonds.

Toutes les oeuvres mises en jeu sont signées

Une sérigraphie originale d’un portrait de Dali signée de l’artiste urbain C215, un tirage de loup blanc arctique signé par le photographe animalier Vincent Munier, un tirage d’un portrait de Romy Schneider signé de Gilles Caron, une sérigraphie signée de Sempé, etc. Une pléiade de lots plus collectors les uns que les autres qui raviront chacun d’entre vous !

Une tombola accessible à tous

Concrètement, pour chaque lot en jeu, il suffit d’acheter des tickets de tombola la plateforme www.karmadon.org. 1 ticket = 1 euro = 1 chance de remporter le lot de son choix et 100% des ventes de tickets seront reversées à Reporters sans frontières (la mise minimum est de 5 euros). Vous avez jusqu’au 29 juin pour tenter votre chance… Et ensuite, c’est le hasard qui fera les choses par tirage au sort qui aura lieu le 30 juin.

À propos de Karmadon :

Karmadon.org est une plateforme de tombolas digitales proposant au grand public de gagner des expériences extraordinaires ou des objets insolites de personnalités publiques afin de collecter des fonds pour des associations ou ONG. Initié en 2018 avec une réelle volonté d’avoir un impact positif en créant un levier de collecte, Karmadon s’engage à reverser 100% des ventes de tickets aux associations pour chacune des opérations.

