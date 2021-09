Singapour : le site The Online Citizen suspendu à la suite d’un harcèlement du gouvernement

De fait, le portail d'information The Online Citizen (TOC) sera mis hors service demain, jeudi 16 septembre, à 15 heures. Il a vu sa licence d’exploitation officiellement suspendue hier mardi, à la suite d’une décision de l’Agence singapourienne de développement des médias d’information et de communication (Infocomm Media Development Authority, IMDA).







La décision de l’IMDA, une agence qui dépend du gouvernement singapourien, intervient deux semaines après qu’un tribunal de la Cité-Etat a condamné TOC à verser près de 250 000 euros au Premier ministre Lee Hsien Loong pour une affaire remontant à septembre 2019 : comme l’avait révélé RSF, ce dernier avait en effet intenté un procès pour diffamation contre le site au motif d’un article qui se contentait de reprendre un post publié par l’épouse du Premier ministre.





Or, afin d’honorer cette amende, TOC a lancé une campagne de financement participatif - et c’est justement le prétexte mis en avant par l’IMDA pour accuser le site de financement illégal. L’agence argue notamment que ce modèle pourrait “encourager des influences étrangères” - tout investissement direct étrangers dans les médias étant interdit à Singapour.





RSF a contacté l’IMDA pour demander des éclaircissements relatifs aux prétendues “négligences répétées” de TOC dans la déclaration de ses financements - en vain. Elle doit se contenter d’extraits d’un communiqué officiel : “Il n’y a aucune raison que TOC ne respecte pas ces règles, comme le font tous les fournisseurs de contenu en ligne.”





“Face aux sommets de langue de bois atteints par l’agence de développement des médias, nous lui demandons de rétablir immédiatement la licence de TOC, déclare le responsable du bureau Asie-Pacifique de RSF, Daniel Bastard. Ne soyons pas dupe : les journaux et sites d’informations pro-gouvernementaux, qui forment l’essentiel de la presse singapourienne, sont parfaitement exemptés des demandes de l’IMDA - à la différence de TOC qui lui, à l’inverse, est la cible d’un acharnement sans fin. Le site paie clairement le prix de son indépendance éditoriale.”





Le site ne peut plus, pour l'heure, publier d’articles ou d'informations sur les réseaux sociaux. Et il a deux semaines, jusqu’au 28 septembre, “pour prendre les mesures adéquates afin de se conformer à la loi sur la diffusion” - ou sa licence sera purement et simplement annulée, selon les termes de l’article 12 de cette même loi.





Interrogé par RSF, Terry Xu (également connu sous son nom chinois Xu Yuanchen) assure avoir fourni tous les documents nécessaires à l’IMDA, comme il l’a détaillé, le 7 septembre, dans un post Facebook : “Notre site n’a jamais reçu de financement étranger et n’a pas vocation à le faire dans l’avenir”, résume-t-il.





En amont de l’Examen périodique universelle de Singapour devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, RSF avait décrypté, en octobre 2020, les mécanismes nébuleux qui permettent au gouvernement de la Cité-Etat d’imposer une censure généralisée de la presse par des voies de harcèlement juridique, économique et moral.





Entré officiellement en 2020 dans la “zone noire” du Classement mondial de la liberté de la presse de RSF, à savoir une “situation très grave”, Singapour est actuellement classé 160e sur 180 pays.