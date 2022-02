RSF remercie Craig Newmark Philanthropies pour le renouvellement de son soutien à la Journalism Trust Initiative (JTI)

Reporters sans frontières exprime sa gratitude envers Craig Newmark Philanthropies, qui lutte contre la désinformation et soutient la promotion d’un journalisme fiable. Grâce à son soutien exceptionnel depuis 2019, RSF a développé la Journalism Trust Initiative (JTI), une solution de marché pour favoriser les médias qui mettent en œuvre et respectent les méthodes de vérification et de correction, l’éthique professionnelle du journalisme, l’indépendance éditoriale et qui font preuve de transparence. Le 11 février 2022, la fondation créée par Craig Newmark a annoncé un nouveau soutien pour un montant de 250.000 dollars.

“Je tiens à exprimer notre gratitude envers Craig, qui démontre chaque jour son engagement en faveur du journalisme, assure Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Sans lui, nous n’aurions pas réussi à donner à la Journalism Trust Initiative (JTI) l’ampleur qu’elle a acquise au cours des dernières années. Alors même que nous nous engageons dans la phase de déploiement, cette prolongation est une heureuse nouvelle pour tous ceux qui préparent l’avenir d’un journalisme digne de ce nom.”

Pour qu’un journalisme digne de ce nom soit clairement distingué, la JTI traduit des normes professionnelles existantes en code lisible par des machines. En matière de production journalistique, les critères de qualité et d’indépendance doivent être transparents et vérifiables pour rétablir la confiance. Dans ce but, la JTI fournit des indicateurs permettant aux médias de s'autoévaluer et aux citoyens, aux annonceurs et aux régulateurs d’identifier les médias respectant les normes professionnelles. La JTI n'évalue pas les contenus individuels, un tel procédé pourrait être utilisé à mauvais escient pour restreindre la liberté d'expression.

La réussite du développement de la JTI s'est matérialisée en deux phases:

la rédaction et l'adoption d'un catalogue de critères pour un journalisme digne de confiance.

la mise en œuvre de la jti-app qui permet aux médias d’auto-évaluer leur conformité à la norme JTI et d’optimiser leurs systèmes de gestion éditoriale en cas de besoin ; de publier leur auto-évaluation ; de faire auditer et certifier de manière indépendante.

JTI est actuellement dans la troisième phase de son développement : la phase de déploiement qui vise à terme à ce que des centaines de médias de différents types et tailles et de différents pays utilisent la JTI et que les médias certifiés par JTI en retirent le maximum d'avantages.

Le soutien de Craig Newmark Philanthropies permettra notamment le déploiement de la Journalism Trust Initiative aux Etats-Unis.

CRAIG NEWMARK PHILANTHROPIES

Craig Newmark Philanthropies a été créée par le fondateur du site craigslist, Craig Newmark, pour soutenir des valeurs et mettre en relation celles et ceux qui les défendent, ainsi que pour encourager l’engagement civique. L’organisation œuvre à faire progresser les personnes et les associations locales agissant dans des domaines comme le journalisme de confiance, la protection du droit de vote, la diversité des genres dans le monde de la technologie, et les familles de vétérans et de militaires. Pour plus d’informations : craignewmarkphilanthropies.org

RSF

Fondée en 1985, Reporters sans frontières (RSF) est aujourd’hui l’ONG leader pour la promotion de la liberté, de l’indépendance et du pluralisme du journalisme. Reconnue d’utilité publique en France, elle est dotée d'un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations unies, de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Basée à Paris, RSF dispose de 14 bureaux dans le monde (Berlin, Bruxelles, Dakar, Genève, Helsinki, Londres, Madrid, Rio de Janeiro, Stockholm, San Francisco, Taipei, Tunis, Vienne et Washington) et de plus de 150 correspondants dans 130 pays, sur les 5 continents. Plus d’informations sur RSF et ses activités sur www.rsf.org