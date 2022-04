RSF et ses partenaires lancent le projet JX Fund : un fonds européen destiné aux journalistes en exil

En partenariat avec les fondations Rudolf Augstein et Schöpflin, Reporters sans frontières (RSF) qui compte sept bureaux et sections en Europe, lance JX Fund en soutien aux journalistes en exil. Ce fonds est destiné à aider rapidement et en fonction des besoins les professionnels de l’information à poursuivre leur activité, immédiatement après avoir fui les régions en guerre et en crise. Porté par une structure inclusive et agile, il permettra de soutenir les professionnels des médias en leur offrant conseils et assistance afin de développer des modèles durables à plus long terme pour des médias nouvellement exilés.

Le journal Novaïa Gazeta Europe et deux autres projets développés par des professionnels de l’information russes en exil figurent parmi les premiers projets soutenus par JX Fund. Immédiatement après avoir fui la répression de plus en plus sévère contre les médias en Russie, ces professionnels reçoivent le soutien de JX Fund afin de poursuivre leur activité. Alors qu’il était initialement destiné à soutenir la situation des médias en Russie, JX Fund a aujourd’hui vocation à créer des structures capables de réagir rapidement à des situations similaires dans d’autres parties du monde. Jusqu’à présent, les fonds collectés s’élèvent à 1,5 million d’euros, l’objectif est d’atteindre les trois millions d’euros.





Un organe de centralisation des ressources destinées aux journalistes

D’un point de vue stratégique, JX Fund a été conçu pour servir d’organe de centralisation permettant de regrouper les nombreuses propositions de soutien et d’orienter les ressources là où les besoins sont le plus urgents. Cette structure a été conçue pour éviter que les soutiens soient perdus, qu’ils n’aient que des effets à court terme, ou qu’ils soient accidentellement déployés en doublon.







RSF Allemagne à Berlin a déjà recruté une équipe qui travaille directement avec le siège international de RSF à Paris. Celle-ci est soutenue par un grand nombre de médias et d’organisations de la société civile.



Parmi eux, figurent le centre de recherche Correctiv, PUBLIX House for Journalism and Democracy, la plateforme des médias et des sciences Dekoder, le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias (ECPMF), l’ONG Media in Cooperation and Transition (MiCT), la fondation taz Panter, le réseau Dekabristen et le Réseau pour l’information sur l’Europe de l’Est (N-ost).





Le fonds Press Freedom Defense du First Look Institute est le premier soutien non européen du JX Fund.

« Il est indispensable de garantir l’avenir du journalisme dans nos pays respectifs, mais également aux quatre coins du monde, déclare Christophe Deloire, Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF). Si le journalisme russe par exemple devait mourir, ce serait une véritable catastrophe pour le peuple russe, qu’ils en aient conscience ou non, mais également pour les pays européens, pour leurs institutions et leurs sociétés démocratiques. Il est essentiel de continuer à mener des enquêtes et à publier des rapports sur le régime et la société russes si nous voulons préserver la paix et la démocratie futures dans le pays, même si ce travail doit être réalisé depuis l’étranger, le cas échéant. C’est pour cette raison que nous avons créé, avec nos partenaires, ce fonds européen en vue de faire la lumière sur les zones d’ombres. »





Une première campagne en soutien aux journalistes russes



Depuis le 11 mars, RSF déploie des efforts considérables et se bat sur tous les fronts par l’intermédiaire de son Centre pour la liberté de la presse à Lviv, en Ukraine pour répondre aux besoins des journalistes qui risquent leur vie pour couvrir la guerre : ils leur distribuent casques, gilets par balles et manuels de sécurité, dispensent des formations en ligne, leur apportent un soutien psychologique et une aide financière, et engagent des actions en justice.



Mais l’attaque de Vladimir Poutine en Ukraine a également durci la censure en Russie à tel point qu’il n’y a pratiquement plus de place pour une information indépendante. De nouvelles lois interdisent d’utiliser le terme de « guerre » pour faire référence au conflit ukrainien, et menacent les journalistes qui donneraient une vision du conflit différente du discours officiel imposé par le ministère de la Défense, de peines pouvant aller jusqu’à plusieurs années d’emprisonnement.

Des centaines de professionnels de l’information russes, qui s’opposaient de longue date à la pression imposée par les autorités et qui contestaient la propagande du Kremlin en publiant une information indépendante, ont quitté le pays très rapidement. JX Fund lance une campagne visant à soutenir les nombreux journalistes et professionnels de l’information qui ont fui la Russie et le Belarus, et sollicitent les donateurs afin qu’ils participent à cet effort sans précédent.

Les premiers dons recueillis par JX Fund sont destinés à financer trois projets portés par des médias russes qui travaillaient jusqu’alors pour un média indépendant en Russie. Les équipes de la rédaction, qui sont aujourd’hui dispersées dans sept pays, ont déjà élaboré le projet à partir duquel ils vont travailler en exil, et dont la mise en place sur le terrain et le futur développement seront assurés par JX Fund. La Novaïa Gazeta Europe est un projet pilote, nous tairons le nom des deux autres pour des raisons de sécurité.

La campagne prendra en compte l’ensemble du périple des journalistes, depuis le chemin de l’exil jusqu’à la mise en place des organes de presse accessibles depuis leur pays d’origine. RSF et ses partenaires se sont engagés à reloger en priorité les journalistes et leurs proches les plus vulnérables qui cherchent à se rendre dans l’Union européenne dans les semaines à venir. Nous lancerons un appel auprès des centres ?? afin qu’ils identifient les structures en mesure de les accueillir au sein de l’Union européenne et qu’ils commencent à mettre en place des processus et des services destinés à ces médias.

Outre les initiateurs qui ont assuré les premiers financements : Reporters sans frontières, la Fondation Rudolf Augstein et la Fondation Schöpflin, l’équipe de JX Fund souhaite remercier tout particulièrement les premiers partenaires à avoir apporté leur soutien :

Alfred Toepfer Foundation

Fondation Deutsche Telekom

Fondation ERSTE

Press Freedom Defense Fund du First Look Institute

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Handelsblatt Media Group

Le délégué du gouvernement pour la Culture et les Médias, BKM

Ver.di

Fondation ZEIT

Pour plus d’informations: https://www.jx-fund.org/