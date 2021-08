RDC : RSF condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat du journaliste Joël Musavuli

Le journaliste Joël Musavuli a été attaqué et assassiné dans la nuit de vendredi à son domicile par des hommes armés non identifiés. Reporters sans frontières (RSF) condamne fermement cet acte odieux et demande que l’enquête qui a été ouverte fasse toute la lumière sur cette affaire afin d’identifier et de condamner les responsables.