Meurtres de journalistes au Kurdistan irakien : “des accusations trop graves pour rester sans suite”

A l’occasion des dix ans de l’assassinat du journaliste kurde irakien Sardasht Osman, les deux partis les plus puissants de la région autonome du Kurdistan (KRG) se sont accusés d’être responsables de meurtres de journalistes non élucidés. Reporters sans frontières (RSF) s’alarme de ces accusations d’une extrême gravité et appelle à la réouverture urgente d’enquêtes.