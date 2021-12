Le journaliste philippin Jess Malabanan abattu d’une balle dans la tête

Correspondant pour plusieurs médias nationaux et internationaux, ce journaliste avait dû déménager il y a trois ans en raison de menaces qui pesaient sur lui, à la suite d’une enquête sur le trafic de drogue à laquelle il avait participé. Reporters sans frontières (RSF) demande qu’une équipe d’enquêteurs soit dépêchée sur-le-champ pour recueillir les premiers indices et identifier au plus vite tueurs et commanditaires.