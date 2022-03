Le #BusRSF pour le droit à l’information Des dialogues citoyens dans 20 villes de France

En plein cœur de la campagne pour l’élection présidentielle, moment crucial de délibération démocratique, RSF mobilise les Français autour des enjeux liés à l’information. L’objectif est que les citoyens de régions, de catégories sociales et de convictions diverses, non-journalistes et journalistes confondus, engagent un dialogue sur l’avenir du droit à l’information dans notre pays. Le #BusRSF parcourra le pays, dans des grandes villes (Rennes, Marseille, Clermont-Ferrand, etc), des villes moyennes (Martigues, Carmaux, Lunel, Thiers, etc) et des petites villes ou des villages (Florange, Sarzeau, Carmaux, etc).





INFOS, DATES : VISITEZ LE SITE DU #BUSRSF





A l’issue de la tournée, RSF publiera un livre blanc, fondé sur les attentes des Français à l’égard du journalisme et des médias, qui portera des propositions à l’attention des politiques (prochain président de la République, gouvernement, parlement) et des médias d’information. Ce document se fondera sur une étude d’opinion, réalisée par le groupe OnePoint à partir des débats organisés au cours de la tournée. Il proposera une approche qualitative et porteuse de solutions, en complément des études et sondages publiés à propos du journalisme et des Français.





Chaque arrêt du #BusRSF sera ponctué de temps d’échanges : café de la presse le matin, conférences-débats le soir. Les équipes de RSF à bord seront rejointes par des journalistes travaillant au niveau national ou régional. Ces rencontres permettront d’évoquer les questions liées au journalisme, mais également à la désinformation, d’aborder sans tabou les critiques mais surtout de recueillir les attentes des citoyens.





“ 77% des 18-30 ans doutent de l’indépendance et de la liberté des médias français, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Deux tiers d’entre eux estiment que les réseaux sociaux ont plus d’influence sur la façon dont les citoyens sont informés que les médias eux-mêmes. Au-delà des millenials, c’est l’ensemble de la société française qui a besoin de renouer avec la confiance dans l’information. L’objectif du #BusRSF est de créer un dialogue, une écoute mutuelle, de mettre chacun, public et journalistes, dans une posture de construction, dans une démarche positive“,.





Un parcours ponctué de rencontres

En journée, le #BusRSF fera deux arrêts dans une région : de 10 h 30 à 13 h dans une première ville, puis de 16 h à 18 h dans une autre. Citoyens, équipes RSF et journalistes pourront alors échanger et débattre autour d’un café. En fin de journée de 18 h 30 à 20 h, des séances de réflexion commune permettront d’approfondir les échanges et de répondre collectivement à la problématique : comment rendre le journalisme utile aux citoyens ?





Des contenus informatifs ainsi qu’une exposition itinérante seront mis à disposition du public. Des intervenants RSF seront présents en permanence pour présenter l’organisation et répondre aux questions des visiteurs. Dans le cadre de la semaine des médias et de la presse à l’école, en partenariat avec le CLEMI, le #BusRSF proposera plusieurs temps d’échanges avec les lycéens de La Mennais, à Ploërmel.





Le #BusRSF a été organisé en partenariat avec France Télévision, France 3, France Bleu, les Assises du Journalisme, L’Alliance de la presse d’information générale, le CLEMI, Culture Presse et France Messagerie. Des journalistes de tous les médias sont invités à le rejoindre.





RSF remercie chaleureusement les partenaires qui ont participé à la conception, la réalisation et la promotion du projet, les clubs de la presse qui ont apporté leur soutien ainsi que les élus et équipes municipales dont les villes accueilleront le bus lors de sa tournée.