Journalisme d’excellence et éthique : le partenariat RSF, FPU, Copeam, CMFE et COMMIT reçoit une subvention européenne

Au cours des deux prochaines années, des offres ciblées seront développées pour les organes médiatiques participants, les réseaux régionaux et les journalistes individuels pour encourager l’excellence dans le journalisme et, à terme, contribuer à créer un espace d’information plus riche. Parmi les partenaires du programme figurent l’organisation de développement des médias basée à Amsterdam et Prague Free Press Unlimited (FPU), la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen (Standing Conference of Audiovisual Media Operators in the Mediterranean, Copeam) et le Forum européen des médias communautaires (Community Media Forum Europe, CMFE), dirigé par l’organisation ?autrichienne COMMIT.

Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, salue l’accord de subvention de la Commission européenne en faveur de ce consortium : « Dans le contexte de la future loi européenne sur la liberté des médias, nous assistons à une implication de plus en plus forte de l’UE dans le soutien de changements structurels et significatifs au sein de notre espace d’information », déclare-t-il avant d’ajouter : « Nous sommes néanmoins convaincus que les moyens financiers et les idées innovantes ne suffiront jamais sans un cadre corégulateur, capable de dégager des avantages concurrentiels les fournisseurs d’information qui adhèrent aux normes journalistiques fondamentales comme celles de la JTI. »

A l’heure où une information fiable est plus que jamais nécessaire, mais aussi où la désinformation et la propagande se diffusent au point de menacer la sécurité nationale et régionale, l’excellence du journalisme constitue un élément essentiel de la résilience sociétale et de l’inclusion sociale. La composition unique de ce consortium réunit un réseau inédit d’organisations membres, de partenaires et d’individus à travers toute l’Europe. En unissant forces et expertises, il rassemble plusieurs initiatives précédentes sur lesquelles s’appuyer, comme, par exemple, la JTI et l’Initiative de journalisme collaboratif et d’investigation (Collaborative and Investigative Journalism Initiative, CIJI).

A travers l’association de ces outils existants et de nouveaux dispositifs, le soutien aux journalistes comprendra des formats de formation classiques, du mentorat et des bourses d’études, des micro-subventions, des espaces collaboratifs dédiés et des ressources en ligne. Autour de trois groupes thématiques, les participants devront se focaliser plus particulièrement sur le changement climatique, la santé publique et les migrations.

Les premières activités devraient être annoncées dès septembre 2022.

Plus d’informations : https://www.journalismtrustinitiative.org/

