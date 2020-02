Arrestation d’un ancien djihadiste syrien en France impliqué dans la disparition de Razan Zeitouneh

Un ancien membre du groupe djihadiste Jaysh Al-Islam, ravisseur présumé de la journaliste et défenseure des droits humains syrienne Razan Zeitouneh, a été arrêté en France et inculpé pour crimes de guerres. Reporters sans frontières (RSF) se félicite de cette arrestation et cette opportunité de lutter contre l’impunité des crimes commis contre les journalistes syriens.