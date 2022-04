​​Khaled Drareni nommé Représentant de RSF pour l’Afrique du Nord

Reporters sans frontières (RSF) annonce la nomination de Khaled Drareni comme Représentant de l’organisation pour l’Afrique du Nord. Ce journaliste et ancien correspondant de médias internationaux aura pour missions principales de développer le plaidoyer public et rédactionnel dans la région, et de suivre des dossiers sensibles relatifs au violations de la liberté de la presse dans les six pays concernés, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et le Soudan.

Le nouveau Représentant de RSF en Afrique du Nord est également chargé de suivre et de coordonner les campagnes prioritaires de l’organisation, notamment au Maroc, où des journalistes sont injustement incarcérés, en Algérie et en Libye, où la liberté de la presse est en net recul, au Soudan, où la situation de la presse est plus que préoccupante, ou encore en Tunisie, où les acquis démocratiques de 2011 semblent ne plus profiter à la presse et aux journalistes.

Khaled Drareni est journaliste depuis 2006. Cet ancien de la presse écrite, de la radio et de la télévision, a beaucoup milité pour la liberté de la presse en Algérie et au Maghreb, à travers ses écrits mais aussi en tant que correspondant de RSF en Algérie et lors de différentes campagnes pour obtenir des libérations de journalistes dans son pays et ailleurs.

Pour avoir couvert les manifestations du hirak en Algérie en 2019, Khaled Drareni a été plusieurs fois arrêté et interrogé par les services de sécurité.

Condamné en 2020 à trois ans de prison, il a été incarcéré durant une année.

Il est résolu aujourd’hui à mettre son expérience et son engagement au service de la défense de la liberté de la presse en Afrique du Nord et dans le monde.