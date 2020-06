Un album RSF pour la liberté de la presse et la protection des océans !

Pendant un mois, les internautes pourront suivre en exclusivité la création de cette édition POUR PARTICIPER AU PROJETICIconsacrée aux incroyables expéditions sous-marines du photographe et scientifique Laurent Ballesta. Plongeur de l’extrême et passionné des fonds marins, cet aventurier relève tous les défis scientifiques et techniques pour nous offrir des images inédites de la faune et la flore des profondeurs marines que vous découvrirez dans ce futur album.





À 46 ans, Laurent Ballesta a voyagé dans toutes les mers du globe et collectionne les récompenses. En 2013, il a reçu le prix international Hans Hass, qui récompense les hommes et femmes ayant accompli des projets inédits d’exploration sous-marine. En 2017, La face cachée de l’Iceberg, première photographie de l’Histoire montrant un iceberg dans sa totalité, lui a valu le prestigieux prix Wildlife Photographer of the Year dans la catégorie Earth Environnements.

Réalisé en partenariat avec la Fondation Nicolas-Hulot (FNH) et avec les contributions originales de Nicolas Hulot, Emilie Blachère, Catherine Poulain, Luc Jacquet, Vincent Munier, Deny Ody et Erik Orsenna, cet album aura pour objectif de soutenir la liberté de l'information dans le monde et de s’engager pour la protection des mers et des océans. La thématique abordée dans cet album s'inscrit dans une démarche chère à Reporters sans frontières d’éveil des consciences sur les difficultés du journalisme environnemental.







Qui se cache derrière les terrifiantes mafia du sable ? Quelles sont les compagnies maritimes qui pratiquent le dégazage ? Comment empêcher le chalutage de fond, qui détruit chaque année des pans entiers de biodiversité marine? Reporters sans frontières appelle à prêter une attention particulière aux journalistes et photojournalistes qui, partout dans le monde, risquent leur vie pour nous informer sur ces sujets sensibles aux lourdes conséquences.







Pour remercier tous les donateurs de cette collecte de fonds, Reporters sans frontières leur offrira des contreparties comme des albums photos, des goodies RSF, un abonnement d’un an à la collection L’album RSF pour la liberté de la presse, et, pour les plus engagés, leurs noms publiés dans le prochain numéro et une place pour le salon international de la plongée.







Pour soutenir la création de cet ouvrage fédérateur, vecteur d’une nécessaire prise de conscience collective, découvrez la page dédiée sur HelloAsso : L'album RSF pour la liberté de la presse et la protection des océans !







Une fois les fonds récoltés, cet album sera imprimé à 120 000 exemplaires et diffusé chez tous les marchands de journaux et dans toutes les librairies de France dès le 2 juillet 2020.

