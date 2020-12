FightForFacts : La nouvelle campagne choc de Reporters sans frontières

Violences d’Etat et atteintes aux droits de l’homme, tragédies sanitaires, difficultés des migrants, discrimination des femmes, etc. : sans journalisme libre et indépendant pour raconter les faits, ils disparaissent. Et sans eux, les populations et leurs représentants ne peuvent se mobiliser. Le nouveau spot de Reporters sans frontières présente plusieurs scènes rappelant l’actualité, dont l’objet critique disparaît peu à peu pour laisser place à des scènes similaires dans le décor, mais vides de sens.

“Alors que le journalisme est critiqué de toutes parts, que les discours populistes gagnent du terrain, que la violence envers les journalistes grandit, que les informations fiables peinent à émerger sur les réseaux sociaux, RSF souhaite créer une prise de conscience et rappeler que, sans journalisme libre et indépendant, aucun grand problème de l’humanité ne pourra être résolu”, explique Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.

Cette campagne à destination du grand public sera diffusée tant par les chaînes de télévision que sur les réseaux sociaux et tous les sites Internet qui le souhaitent. Elle sera disponible en 10 langues (français, anglais, espagnol, portugais, allemand, suédois, finlandais, russe, turc, chinois simplifié).

Ce film a été produit grâce au soutien de l’agence française de développement (AFD). “Associée depuis dix ans au combat pour la liberté d’information que mène l’ONG Reporters sans frontières, l’AFD est fière de soutenir sa campagne internationale #FightsforFacts dont le choc des images illustre avec force le rôle vital du journalisme pour sensibiliser les populations aux enjeux de gouvernance, d’inégalités ou encore de dérèglement climatique. A dix ans de l’Agenda 2030, ce « combat pour les faits » peut nourrir l’adhésion citoyenne aux Objectifs de développement durable avec l’aide de médias libres et indépendants,” déclare Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement.

Le film a été réalisé par et grâce au soutien de l’agence BETC, en collaboration avec la société de production BIRTH et le studio MATHEMATIC.



*Le combat pour les faits

