Une journaliste enquêtant sur l’agro-industrie en Bretagne victime d’un acte de malveillance

C’est le genre d’histoire qui semble sortie d’une fiction télévisée, mais qui relève de la pure et sinistre réalité. Ce mercredi 31 mars, la journaliste de Radio Kreiz Breizh, Morgan Large, était sur le point de prendre le volant, quand soudain elle s’est rendue compte que les boulons fixant une des roues arrière de son véhicule avaient disparu. Cet acte de malveillance, qui aurait pu la mettre gravement en danger, n’est pas le premier. Depuis que la journaliste enquête sur les subventions accordées à l’agro-industrie en Bretagne, elle et son média ont fait l’objet de pressions et d'actes d'intimidation à plusieurs reprises. Tout comme ses collègues qui tentent de travailler également sur les questions agricoles de la région.





“Cet acte de malveillance est extrêmement grave, dénonce le responsable du bureau UE/Balkans à RSF, Pavol Szalai. RSF étudie avec la journaliste les suites judiciaires qui pourront être apportées et demande d’ores et déjà aux élus locaux de dénoncer ce fait et de se mobiliser contre la tentation d’imposer une omerta médiatique sur les questions liées à l’agriculture intensive en Bretagne.”





En décembre dernier, les portes de la radio associative locale pour laquelle travaille Morgan Large, Radio Kreiz Breizh, ont été forcées, tandis que le domicile de la journaliste était la cible d’un acte grave de malveillance. La journaliste indépendante Inès Léraud qui a enquêté sur les retombées négatives de l’agriculture intensive dans la région a également fait l’objet des pressions sous forme de dénigrement sur les réseaux sociaux et de deux plaintes pour diffamation, qui ont toutes les deux été retirées, quelques jours avant les procès.





Pour dénoncer ce dernier acte d’intimidation, le collectif des journalistes bretons Kelaouiñ organise le mardi 6 avril à midi un rassemblement à Rostrenen (Côtes d’Armor).





La France se situe sur la 34e place au Classement mondial de la liberté de la presse de RSF.