Studio Kalangou au Niger, premier média africain à obtenir le label JTI

Studio Kalangou, un média de la Fondation Hirondelle basé au Niger est devenu le premier média africain certifié selon le standard de la Journalism Trust Initiative (JTI). Ce programme radiophonique quotidien d’information de deux heures sur le Niger, propose chaque jour depuis janvier 2016 des journaux en cinq langues (français, haoussa, zarma, tamashek et peulh). Son ambition est d’informer et de faire dialoguer les différentes composantes de la société « au rythme du Niger », pour contribuer aux efforts de développement du pays.





Il est produit depuis la rédaction centrale à Niamey et diffusé par un réseau de 46 radios partenaires implantées dans toutes les régions du pays. L’équipe de Studio Kalangou est constituée d’une quinzaine de journalistes et de traducteurs travaillant au sein de sa rédaction et d’un réseau de correspondants à travers le pays.





“Félicitations à Studio Kalangou pour cette prouesse ! Être le tout premier média du continent africain à recevoir la certification JTI est une étape clé, non seulement pour la station de radio, mais également pour la Journalism Trust Initiative, a salué le secrétaire général de RSF Christophe Deloire. Nous espérons vivement que de nombreux autres médias suivront cet exemple pour évaluer et au besoin, ajuster leurs processus éditoriaux, et faire de la conformité avec la norme JTI un avantage concurrentiel. En ces temps de crise, rendre le journalisme fiable plus visible et durable est un impératif".





Pour Alhassane Abdou Mahamane, rédacteur en chef du Studio Kalangou, “cette certification a une très grande portée pour Kalangou dans le paysage médiatique du Niger, et même de l’Afrique en général. C’est une reconnaissance pour le travail bien fait d’un projet de la Fondation Hirondelle. Cela montre aussi que le peuple Nigérien ne s’est pas trompé en accordant sa confiance à notre programme et aux différentes activités que nous menons au Niger”.





La Journalism Trust Initiative (JTI) est une norme professionnelle internationale qui a pour ambition de modifier les règles du jeu de l'espace digital afin de sortir de la logique de concurrence déloyale entre types de contenus et de favoriser le journalisme de qualité.





La norme JTI inclut des critères de transparence du média et de professionnalisme des processus éditoriaux - application d’une ligne éditoriale, existence de mécanismes de correction, gestion des contenus générés automatiquement, contrôle interne/externe, etc. La JTI est un outil structurel pour lutter contre la désinformation pour redonner un avantage compétitif aux médias de toute taille, de tout type et du monde entier.





En pratique, le processus consiste en trois étapes : utilisation de la JTI comme outil d’autoévaluation interne pouvant mener à d’éventuelles améliorations ; possibilité à l’issue de l’autoévaluation de partager publiquement ces informations de manière structurée ; audit externe possible par un tiers indépendant en guise de certification de la conformité du média et de ses pratiques à la norme JTI.







Une centaine de médias du monde entier ont rejoint l’initiative qui continue par ailleurs à se déployer sur le continent africain.





Pour en savoir plus:

Le site de la JTI journalismtrustinitiative.org

L’application internet de la JTI www.jti-app.com

Responsable pour l’Afrique JTI

Marc ABOFLAN [email protected]

Tél : +228 91448424