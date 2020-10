Somalie : RSF plaide pour un moratoire sur les arrestations de journalistes devant le Conseil des droits de l'Homme

RSF reproduit ci-dessous l’intervention orale de sa responsable du plaidoyer, Isabel Amosse, qui a participé vendredi 2 octobre au dialogue interactif organisé par le Conseil des droits de l’Homme sur la Somalie:





Madame la Présidente





Reporters sans frontières (RSF) salue le travail de l’experte indépendante en Somalie.





L’état de la liberté de la presse demeure préoccupant dans ce pays, classé 163e sur 180 au Classement mondial établi par RSF en 2020.









Plus de 50 journalistes y ont été tués au cours des dix dernières années. Il s’agit du pays le plus meurtrier pour les journalistes en Afrique et l’un des plus dangereux au monde.







Les attaques terroristes menées par les Shebabs, l’insécurité, les méthodes violentes parfois utilisées par les forces de sécurité, la corruption, les parties du territoires contrôlés par des entités non étatiques ou ne reconnaissant pas l’autorité du pouvoir fédéral, rendent le climat de travail très hostile pour les journalistes.









Toutefois des progrès notables ont été enregistrés au cours des 2 dernières années. Un policier a été condamné par contumace pour le meurtre d’un journaliste et deux militaires ont été renvoyés pour des actes de maltraitance lors d’une interpellation de reporters.









Un procureur spécial en charge des enquêtes concernant les assassinats de plus de 50 journalistes a été récemment nommé. Il doit disposer des moyens nécessaires pour mener ses enquêtes à terme.









Ces premières poursuites et condamnations doivent être systématisées et s'accompagner de la mise en place d’un mécanisme national dédié à la sécurité et à la protection des journalistes qui se fait toujours attendre.





Sur le plan légal, la promulgation en août de la nouvelle loi sur la presse est très loin de répondre aux enjeux. Elle ne prévoit pas la fin des peines privatives de liberté pour les délits de presse.









RSF plaide pour qu’un moratoire sur les arrestations de journalistes soit décrété au plus vite par le président. Ainsi plus d’une vingtaine de journalistes ont été arbitrairement arrêtés en Somalie en 2019. Nous invitons les pays partenaires de la Somalie et le Conseil des droits de l’homme à oeuvrer dans le sens de ce moratoire.







Je vous remercie