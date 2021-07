RSF lance une plateforme d'information sur la sécurité des journalistes

RSF propose une plateforme d'information et d’auto-formation à destination des journalistes qui couvrent notamment la pandémie de Covid-19 et qui peuvent avoir des questions d’ordre juridique, de sécurité physique, de cybersécurité, voire de santé mentale. Cette plateforme qui met en avant les bonnes pratiques professionnelles et l’éthique journalistique est disponible pour l’instant en anglais et en chinois à l’adresse training.rsf.org.





La plateforme inclut des informations détaillées sur le logiciel espion israélien Pégasus, qui aurait permis d’espionner 50 000 téléphones portables dont au moins 180 appartenant à des journalistes. Elle permet également de visionner le contenu des sessions de formation organisées par RSF et de consulter une version électronique du Guide pratique RSF de sécurité des journalistes publié en coopération avec l'UNESCO.





« Cette plateforme, qui complète les programmes de formation opérés par RSF, vise à mieux répondre aux besoins des journalistes indépendants sur les questions de sécurité », explique Cédric Alviani, directeur du bureau Asie de l'Est de RSF. « Suite à l’éclatement de l’affaire Pégasus, il n'a jamais été aussi important pour les journalistes de prendre conscience des menaces imminentes pour eux-mêmes et leurs sources. »





Depuis près d’une décennie, RSF organise des programmes de formation à la sécurité qui ont touché plus de 1 800 journalistes aux quatre coins du monde. En plus de ces formations, RSF opère aussi un service d’assistance d’urgence qui a pour objectif d’apporter protection et soutien aux médias menacés et aux journalistes harcelés ou détenus.