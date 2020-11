Prix francophone de l’innovation dans les médias : Congo Check, La maison des reporters, Haïti climat, lauréats de l’édition 2020

Il s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) des 88 États et gouvernements membres, associés ou observateurs de la Francophonie ayant développé des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information. Il récompense les innovations dans les contenus, dans les usages et dans les modèles économiques et d’organisation qui contribuent à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information des populations, valeurs défendues par les trois partenaires.

Pour la 5e édition du Prix Francophone de l’innovation dans les médias, les 3 lauréats sont :







Le 1er prix de 10 000 euros a été décerné à «Congo Check» (RDC), site d’information spécialisé

en vérification des faits, seule structure francophone du continent africain à être labellisée et reconnue par l’International fact-checking network (IFCN). Composé essentiellement de jeunes journalistes présents dans plusieurs villes de République démocratique du Congo, il a notamment été très actif dans la lutte contre la désinformation pendant l’épidémie d’Ebola et la pandémie de la covid-19 ;

www.congocheck.net







Le 2e prix de 6 500 euros a été décerné à «La Maison des Reporters» (Sénégal), site internet

indépendant d’information proposant des enquêtes et des reportages audiovisuels sur des questions de société au Sénégal et dont le modèle économique repose sur le financement participatif, notamment pour la réalisation des enquêtes. Le site propose ses contenus en français et en wolof;

lamaisondesreporters.com







Le 3e prix de 3 500 euros a été décerné à « Haïti Climat » (Haïti), site internet consacré aux enjeux environnementaux et aux bonnes pratiques en matière d’écologie ou d’agriculture intelligente en Haïti.

www.facebook.com/haiticlimat







Le palmarès de cette cinquième édition a été établi par un Jury de sélection qui s’est réuni le 17 septembre 2020 à Paris. Il était composé de Pauline ADES-MEVEL, rédactrice en chef, RSF; Edith BROU, bloggeuse et influenceuse en TIC en Côte d’Ivoire, Christophe CHAMPIN, Adjoint à la directrice, nouveaux médias, RFI; Bertrand LEVANT, OIF; Talia OLVERA MARTINEZ, Doctorante en sciences de l’information et de la communication au CELSA – Sorbonne; Milo MILFORT, Rédacteur en chef d’Enquête Action (Haïti), 1er Prix francophone de l’innovation dans les médias en 2019.









À propos de RSF

Reporters sans frontières (RSF) est une organisation internationale non-gouvernementale qui défend la liberté, l’indépendance et le pluralisme du journalisme partout dans le monde. Reconnue d’utilité publique en France, RSF bénéficie d’un statut consultatif à l’ONU, à l’Unesco, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation internationale de la Francophonie. Le siège à Paris travaille avec des bureaux à Bruxelles, Londres, Washington, Rio, San Francisco, Tunis, Dakar et Taipei, des sections en Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Suède, Suisse et des correspondants dans 130 pays. www.rsf.org











À propos de l’OIF

L’OIF est une organisation internationale qui compte 88 États et gouvernements : 54 membres,

7 membres associés et 27 observateurs / www.francophonie.org







À propos de RFI, une radio du groupe France Médias Monde

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 15 autres langues*, via 154 relais FM, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1700 radios partenaires qui reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de compréhension du monde. La radio mondiale réunit 46,5 millions d’auditeurs mesurés chaque semaine et ses environnements numériques enregistrent 20,9 millions de visites chaque mois (moyenne 2019) ainsi que 23,8 millions d’abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram (janvier 2020).

RFI est la première radio française d’actualité sur Facebook. www.rfi.fr

*anglais, chinois, créole haïtien, espagnol, haoussa, khmer, kiswahili, mandingue, persan, peul, portugais,

brésilien, roumain, russe, vietnamien.





Contacts :



Bertrand LEVANT

Spécialiste de programme

Tél.: +33 (0) 144 11 12 79

[email protected]



Anthony RAVERA

Responsable presse

Tél.: +33 (0) 1 84 22 93 85

[email protected]



Pauline ADÈS-MÉVEL

Chargée des relations presse

Tél.: +33 (0) 1 44 83 84 57

[email protected]







RFI propose un Facebook live en présence des 3 lauréats, animé par Steven Jambot,

vendredi 20 novembre à 13h30 et relayé par l’OIF et RSF