“Numéro d’écrou 22.244” : la mobilisation pour la libération de Khaled Drareni continue

Le 15 septembre 2020, Khaled Drareni, journaliste algérien, a été condamné en appel à deux ans de prison pour « incitation à une manifestation non autorisée » et « atteinte à la sûreté de l’Etat ». Face à cette décision absurde et arbitraire, RSF et le comité de soutien de Khaled Drareni n’ont cessé de se mobiliser pour obtenir sa libération.







“La diffusion du documentaire de TV5Monde nous aidera à populariser encore davantage l’histoire de Khaled Drareni, partout dans le monde francophone, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. En découvrant son parcours professionnel et l’absurdité des faits qui lui sont reprochés, nul doute que les téléspectateurs seront touchés et révoltés par l’injustice qui le frappe. Nous espérons que nombre d’entre eux rejoindront le mouvement de soutien à Khaled Drareni. Seule la pression internationale lui permettra de sortir de prison”.







Directeur du site d’information en ligne Casbah Tribune, Khaled Drareni est le correspondant de TV5 Monde et RSF en Algérie. Il a été arrêté alors qu’il couvrait le mouvement de contestation du Hirak qui a commencé le 22 février 2019 à Alger. Incarcéré dans la prison de Koléa près d’Alger dans des conditions difficiles, Khaled Drareni est apparu très amaigri lors de son procès en appel en septembre 2020.





L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du Classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par RSF. Elle a perdu cinq places par rapport à 2019 et 27 par rapport à 2015.

Horaires de diffusion:

TV5MONDE France Belgique Suisse : Samedi 06 février à 20h00.

TV5MONDE EUROPE : Vendredi 05 février à 17h00, heure de Berlin.

TV5MONDE AFRIQUE : Vendredi 05 février à 18h05, heure de Dakar.

TV5MONDE MAGHREB-ORIENT : Mardi 02 février à 20h35, heure de Beyrouth.

TV5MONDE ASIE : Mardi 09 février à 18h30, heure de Bangkok.

TV5MONDE PACIFIQUE : Mardi 09 février à 16h30, heure de Tokyo.

TV5MONDE ÉTATS-UNIS : Vendredi 05 février à 18h30, heure de New York.

TV5MONDE AMÉRIQUE LATINE : Lundi 08 février à 19h00, heure de Buenos Aires.

Lien vers la page du documentaire “Khaled Drareni,numéro d’écrou 22.244 “ sur le site de TV5MONDE