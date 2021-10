Nouvel assassinat de journaliste au Mexique, le 6ème depuis le début de l’année

Le journaliste mexicain Manuel González Reyes a été exécuté le 28 septembre, en pleine après-midi, à Cuernavaca, la capitale de l’État de Morelos (sud du pays). Il terminait de déjeuner dans le quartier Patios de la Estación, lorsque deux individus à bord d’une moto l’ont abordé puis ont ouvert le feu avant de prendre la fuite. Manuel González Reyes n’a pas survécu à l’attaque et est décédé sur place.







Selon les premiers témoignages recueillis par RSF, plusieurs balles de calibre 9 mm ont été retrouvées sur place. Consulté par Reporters sans frontières, le porte-parole du Parquet de Morelos a déclaré n'écarter, à ce stade, “aucune piste dans l’enquête”.





Sur la page d’information indépendante PM Noticias de Morelos, qu’il avait fondée en 2017, Manuel González Reyes couvrait les actualités locales, et notamment la situation économique, politique et sécuritaire à Morelos. Il avait récemment couvert plusieurs attaques armées et assassinats survenus dans la région. Lors des dernières élections municipales organisées en juin 2021, il avait présenté sa candidature, pour le parti Bienestar Ciudadano, à la mairie de la ville Emiliano Zapata, où il résidait.





“Tout porte à croire que le Mexique sera encore cette année le ou l’un des pays les plus meurtriers du monde pour les journalistes, déclare le directeur du bureau Amérique latine de RSF, Emmanuel Colombié. Face à ce constat terrifiant, les autorités fédérales doivent agir et endiguer par des décisions courageuses cette spirale de violences. L’assassinat de Manuel González Reyes, comme celui de tant d’autre de ses collègues, ne peut rester impuni”





Situé à quelques kilomètres de Mexico, l’État de Morelos a enregistré au premier semestre 2021 un peu plus de 407 homicides, soit une augmentation de 17,6% par rapport à 2020, selon le Système national de sécurité publique (SNSP).





Manuel González Reyes est au moins le sixième journaliste assassiné au Mexique en 2021 après Jacinto Romero Flores (19 août), Ricardo López (22 juillet), Abraham Mendoza (19 juillet), Gustavo Sánchez Cabrera (17 juin) et Felipe Enrique García (16 juin). Deux autres journalistes, Jorge Molontzin Centlal et Felipe Romero Chávez, sont portés disparus depuis le mois de mars 2021.