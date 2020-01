Maroc : un journaliste emprisonné pour un tweet

Le journaliste marocain et militant des droits humains Omar Radi a été placé en détention après une décision du tribunal de grande instance de Casablanca pour “outrage à magistrat”. Son tort : avoir fustigé une décision de justice dans un tweet. Reporters sans frontières (RSF) appelle à sa libération immédiate et à ne plus poursuivre, sur la base du code pénal, les journalistes en raison d’actes liés à leur activité professionnelle.