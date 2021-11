Maroc : RSF s’investit dans la formation des journalistes en sécurité numérique

Afin de renforcer la capacité des journalistes en matière de sécurité numérique dans leur travail quotidien, RSF organise ce vendredi 26 novembre et jusqu’au 1er décembre 2021, à Rabat, deux sessions de formation sur “La sécurité numérique des journalistes”. Ces formations, organisées en partenariat avec le FMJJ, seront dispensées à 30 professionnels des médias et étudiants journalistes.

“Ces deux sessions de formation permettront aux journalistes professionnels et futurs journalistes d’utiliser au mieux les opportunités qu’offre Internet tout en ayant été formé à la cybersécurité et aux défis déontologiques que posent cet environnement de travail, déclare le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF, Souhaieb Khayati. La sécurité numérique est un élément incontournable de la pratique professionnelle”.





Internet est devenu un espace de travail de plus en plus utilisé par les journalistes. La multitude d’informations disponibles sur Internet et les réseaux sociaux ainsi que le nombre de lecteurs potentiels offrent de grandes opportunités en termes d’enquête et de diffusion de l’information. L’utilisation de cet outil implique cependant de connaître les défis déontologiques posés, et de maîtriser les questions relatives à la confidentialité et la sécurité numérique des sources journalistiques.





Les six jours de formation permettront également à RSF et au FMJJ de renforcer leur collaboration et leur action au Maroc.







La Tunisie se classe 73e sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2021.