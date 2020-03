Lancement de la cinquième édition du Prix francophone de l’innovation dans les médias

Les candidatures sont ouvertes du 2 au 31 mars 2020 sur le site Internet de l’OIF.





Cet appel s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 88 États et gouvernements membres de la Francophonie ayant développé des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information. Le prix sera remis la semaine du 27 avril, en amont de la Journée mondiale de la liberté de la presse, lors d’une cérémonie qui se tiendra au Siège de l’Organisation internationale de la Francophonie, à Paris, en présence de la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, de la Présidente-directrice générale de France Médias Monde, Madame Marie-Christine Saragosse, et du Secrétaire général de Reporters sans frontières, Monsieur Christophe Deloire.





Les lauréats seront désignés par un jury composé de représentants de l’OIF, de RFI et de RSF ainsi que d’autres personnalités du monde des médias francophones. Ils bénéficieront d’une dotation de 10 000 euros (1er Prix), 6 500 euros (2e Prix) et 3 500 euros (3e Prix) destinée à consolider le développement de leur entreprise.





Lors des quatre éditions précédentes, 112 candidatures de médias francophones ont été examinées, en provenance de 29 États membres de la Francophonie ; au total, 12 lauréats ont été récompensés.





A propos de l’OIF





L’OIF est une organisation internationale qui compte 88 États et gouvernements : 54 membres de plein droit, 7 membres associés et 27 observateurs. Dans le cadre de sa mission en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme, l’OIF agit pour la promotion de la liberté de la presse dans l’espace francophone, notamment à travers son soutien au développement et à la professionnalisation des médias ainsi qu’au renforcement de la régulation indépendante de ce secteur.





A propos de RFI, une radio du groupe France Médias Monde





RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 16 autres langues*, via 155 relais FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1400 radios partenaires qui reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de compréhension du monde. La radio mondiale réunit chaque semaine 40,8 millions d’auditeurs (mesurés dans 33 pays sur les plus de 150 où elle est distribuée) et ses environnements numériques enregistrent 20,9 millions de visites chaque mois (moyenne 2019) ainsi que 23,8 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux ((Twitter, Facebook et Instagram / Janvier 2020).rfi.fr

*anglais, arménien, chinois, créole haïtien, espagnol, haoussa, khmer, kiswahili, mandingue, persan, peul, portugais, brésilien, roumain, russe, vietnamien.







Contacts :





A l’OIF : Bertrand Levant, Spécialiste de programme Tél. +33 (0) 144 11 12 79 / [email protected]





A RFI : Anthony Ravera, Responsable presse Tél. +33 (0) 1 84 22 93 85 / [email protected]





A RSF : Julie Bance, Chargée des relations presse Tél. +33 (0) 1 44 83 84 57 / [email protected]