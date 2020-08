Kurdistan irakien : un journaliste de NRT détenu depuis une semaine

Il est emprisonné depuis le 19 août et sa famille n’a aucune nouvelle de lui. Le journaliste kurde irakien Ahmad Zakhoy, correspondant de la chaîne d’opposition NRT dans la ville de Zakho, située près de la frontière turque, a été arrêté par des membres des Asayish (services de renseignements kurdes) et placé en détention.





Selon la chaîne NRT, jointe par RSF, le reporter couvrait une manifestation de conducteurs opposés à l’entrée de chauffeurs turcs sur le territoire via le poste-frontière d’Ibrahim Khalil. Les forces de sécurité l’ayant empêché de filmer et confisqué son matériel, il a assuré la couverture par liaison téléphonique avec sa chaîne et filmé avec son smartphone. A son retour chez lui, les services de renseignements l’ont arrêté.





Ni sa famille ni ses collègues ne savent quelles sont les charges retenues contre lui et quel est son lieu de détention.





“Nous demandons la libération immédiate d’Ahmad Zakhoy, déclare Sabrina Bennoui, responsable du bureau Moyen-Orient à RSF. Il est inacceptable qu’il soit maintenu en détention et privé de contacts avec ses proches pour n’avoir fait que son travail d’information en couvrant une manifestation avec son téléphone, à défaut d’avoir une caméra.”





Par ailleurs, les autorités kurdes irakiennes, qui demandaient depuis plusieurs mois la suspension de NRT, ont entamé une action en justice contre la chaîne, dont les bureaux de Dohuk et d’Erbil ont été fermés le 20 août. Elles lui reprochent de contribuer à “encourager les violations et l’anarchie, et de troubler la tranquillité de la région du Kurdistan”. La date de la première audience est fixée au 9 septembre.





L’Irak occupe la 162e place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF.