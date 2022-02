Iran : Récit de la répression contre la liberté de l'information de Janvier 2022

24.02.2022 - En résidence surveillée depuis 11 ans

Reporters sans frontières (RSF) rappelle que les détentions arbitraires de Mehdi Karoubi, 84 ans, Mir Hossein Mousavi, 80 ans, et de son épouse Zahra Rahnavard, 76 ans, n’ont aucune base légale au regard du droit national et des normes internationales. Ces emprisonnements constituent une violation flagrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme alors qu'ils sont privés du droit à un procès équitable.

Le 24 février 2010, après 10 jour du silence, les autorités iraniennes ont confirmé que Mehdi Karoubi propriétaire du journal suspendu EtemadMelli et Mir Hossein Mousavi, propriétaire du journal suspendu Kalameh Sabaz, et son épouse, l’écrivain Zahra Rahnavard, sont placés en résidence surveillée. Depuis le 24 février 2011, ces personnalités – ex-président du parlement d’Iran (Karoubi) et ancien Premier ministre (Mousavi), également leaders du mouvement de protestation contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2008 – sont considérés par les responsables du régime comme les “têtes de sédition” et sont privés de tous leurs droits. Plusieurs fois hospitalisés, ils souffrent notamment de malaises cardiaques, liés notamment à leurs conditions de réclusion et de l’impossibilité qu’on leur impose de se déplacer.

22.02.2022 - Arrestation de deux journalistes

Reporters sans frontières (RSF) condamne la répression sans relâche de la liberté de la presse en Iran.

Le 13 février 2022, le journaliste-citoyen et traducteur Rozbeh Priri a été arrêté dans la ville de Tabriz, capitale de la province de l'Azerbaïdjan oriental (nord-ouest de l'Iran), par des agents en civil et a été transféré à la prison centrale de ville de Tabriz. Selon ses proches, il aurait été interpellé pour purger une peine de trois ans de prison ferme.

Rozbeh Priri a été condamné, le 12 mai 2021 par un tribunal de Tabriz, à une amende de cinq millions de tomans (1 500 euros) et trois ans de prison ferme. Il faisait l’objet d’une plainte des gardiens de la révolution pour “publication de fausses informations sur les réseaux sociaux” après avoir relayé sur Instagram le passage à tabac de son frère lors de son arrestation puis de son incarcération en mars 2021. Des violences qui lui ont valu d’être hospitalisé dix jours. Cet activiste de la société civile avait été interpellé alors qu’il distribuait des livres en langue azéri.



Le même jour, le directeur du site d’information Hezar pisheh, Iraj Moghadam, a été arrêté en vertu d’un mandat du tribunal de la ville de Choar (province d’Ilam - sud-ouest du pays). Le journaliste a été interpellé après une plainte de la société de pétrochimie de la province d’Ilam alors qu’il avait publié le salaire et la fiche de paie d’un des responsables de cette société d’État. Sa famille est toujours sans nouvelle de lui.









Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran ( janvier - décembre 2021)

Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran ( janvier - décembre 2020)

Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran ( janvier - décembre 2019)



Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran ( janvier - décembre 2018)



Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran ( janvier - décembre 2017)



Récit de la répression contre la liberté d’information en Iran ( janvier - décembre 2016)



Récit de la répression contre la liberté d’information en Iran ( janvier - décembre 2015)



Récit de la répression contre la liberté d’information en Iran ( janvier - décembre 2014)



Récit de la répression contre la liberté d’information en Iran ( janvier - décembre 2013)



Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran ( janvier - décembre 2012)



Récit de la répression contre la liberté d’information, en Iran (janvier - décembre 2011)



Récit des violations de la liberté de la presse en Iran (Juillet-Décembre 2010)



Récit des violations de la liberté de la presse en Iran (Janvier- Juillet 2010)



Récit des violations de la liberté de la presse en Iran (juin- Décembre 2009)