“Ici, on défend la liberté de la presse”, la nouvelle campagne de Reporters sans frontières pour célébrer les marchands de journaux

Les marchands de journaux sont un maillon essentiel de la liberté de la presse. C’est ce que Reporters sans frontières (RSF) tient à rappeler, en lançant le 5 mars prochain une vaste campagne en collaboration avec Culture Presse, l’organisation professionnelle représentant les marchands de presse.





« Votre marchand de journaux lutte contre les fake news », « votre marchand de journaux peut aider un journaliste à sortir de prison », « votre marchand de journaux peut éviter à un journaliste d’être torturé », « votre marchand de journaux n’est pas le meilleur ami de Kim Jong-un » : les quatre accroches de la campagne, imaginée par l’agence de publicité BETC, soulignent le rôle décisif des marchands de journaux dans la défense de la liberté de la presse.





Depuis plus de vingt ans, ces derniers s’engagent très concrètement en vendant avec passion les albums photos de Reporters sans frontières, dont les bénéfices permettent de financer environ un tiers des activités de l’ONG.





« Les marchands de journaux sont des maillons essentiels d’une chaîne qui passe par les journalistes et leurs sources, déclare le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire. Sans les marchands de journaux, la chaîne de la liberté de la presse serait brisée. Nous sommes admiratifs de la passion des marchands de journaux. Ils peuvent être fiers de contribuer à la grande aventure du journalisme, indispensable à toute démocratie. Nous tenons à leur exprimer notre immense gratitude pour leur soutien. Qu’ils sachent qu’au bout du monde des journalistes en proie à des régimes autoritaires leur sont aussi redevables. Cette campagne est l’expression d’une intense reconnaissance..”





Intitulée “Ici, on défend la liberté de la presse”, la campagne s’articule autour de deux éléments visuels principaux : un autocollant permettant aux commerçants de revendiquer leur soutien à la liberté de la presse, et une série d’affiches. Pour le président de Culture Presse, Daniel Panetto, « Nous sommes fiers de soutenir RSF en vendant les albums, et de contribuer à notre manière à leur combat en faveur de la liberté d’informer. Nous respectons considérablement le travail des journalistes, qui est indispensable pour faire vivre la presse imprimée. En tant que « jardiniers de la démocratie », les marchands de presse réaffirment plus que jamais leur attachement à nos valeurs communes. »





La campagne est lancée alors que Reporters sans frontières lance la nouvelle formule de son Album RSF pour la liberté de la presse, avec un numéro à paraître le 5 mars 2020 consacré à Philippe Halsman. « L’occasion pour notre collection de faire peau neuve et d’offrir à nos lecteurs des pages plus riches, plus fortes : le témoignage de la fiancée du journaliste Jamal Khashoggi, l’histoire romanesque d’Halsman racontée par le cinéaste Michel Hazanavicius, les contributions piquantes et étonnantes de Sonia Devillers, Willis from Tunis, Philippe Labro ou encore Pierre Haski », explique Perrine Daubas, rédactrice en chef de l’album.





La campagne a reçu le soutien de plusieurs acteurs de la vente et de la distribution de la presse. Relay a permis son implémentation et sa promotion dans près de 2500 points de vente du réseau ; Presstalis, l’a distribuée auprès de 8 500 marchands. Les affiches seront diffusées gracieusement sur les espaces publicitaires ou les écrans clients de Médiakiosk, Devlyx et Bimédia.





La campagne a été conçue et désignée gracieusement par l’agence de publicité BETC.





A propos de Culture Presse

Culture Presse est une organisation professionnelle qui représente les marchands de presse, et œuvre pour la défense et la promotion de ce métier. Son objectif principal est d’améliorer les conditions d’exercice du métier de marchand de presse. Elle est l’unique organisation représentative et interlocutrice des pouvoirs publics et des acteurs de la presse imprimée.