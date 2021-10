Droit à l’information : RSF et plus de 60 journalistes spécialistes de l’environnement alertent la COP26

Plus de 60 journalistes spécialistes des questions environnementales de 34 nationalités différentes, de toutes les régions du globe, de tous profils, de toutes sensibilités, de tous médias, ont signé avec Reporters sans frontières (RSF) un appel sans précédent intitulé Urgence climatique, urgence informationnelle ! Hommes ou femmes, fins connaisseurs des enjeux écologiques ou plus généralistes, rompus aux problématiques « vertes » ou couvrant ces questions au fil d’une actualité de plus en plus préoccupante, ils dénoncent les entraves qui limitent le droit d’informer sur ces questions pourtant cruciales pour l’ensemble de l’humanité. Ils demandent également aux États de reconnaître officiellement que le droit à l'information sur ces questions est inhérent au droit à un environnement sain et au droit à la santé.





Parmi les signataires figurent la co-lauréate du prix Pulitzer 2020, Gaëlle Borgia, basée à Madagascar, la Française Morgan Large, spécialiste de l’industrie agro-alimentaire, le Russe Grigory Pasko (prix RSF et prix Sakharov 2002), l’Indien Soulik Dutta, expert en questions d'énergie et d'aménagement du territoire, la Sud-Africaine Khadija Sharife, journaliste d'investigation sur les crimes environnementaux ou le journaliste indépendant Lucien Kosha qui travaille sur les minerais en RDC… La plupart ont paraphé le texte à titre individuel, mais certaines rédactions ont tenu à signer solidairement, ensemble. C’est le cas du média palestinien Afaq Environmental Magazine ou de Reporterre, le site français d’actualité sur les questions environnementales.





Point crucial de cet appel : le droit d’informer sur les questions environnementales, posé comme un principe dès 1992, lors du sommet de la terre de Rio mais qui n’est toujours pas respecté. Les signataires rappellent les difficultés d’obtenir des informations et données scientifiques sur l’environnement alors que ces dernières relèvent de l’intérêt général et que leurs enquêtes peuvent amener à des changements de comportements salutaires pour lutter contre la menace inédite que représente le réchauffement climatique.





"Près de 30 ans après la déclaration du « Sommet de la Terre des Nations Unies » à Rio en 1992, le droit d’informer sur les questions environnementales qu’elle a proclamé doit enfin devenir concret, appliqué et respecté sans aucune exception, comme une évidence, souligne le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire. À l’heure de l’urgence climatique, c’est une urgence informationnelle. Informer sur l’environnement est devenu vital."





Constatant les dangers liés à la couverture des sujets environnementaux dans certaines régions du monde - au moins 21 journalistes ont été tués en 20 ans pour avoir enquêté sur ces sujets sensibles - RSF et les journalistes signataires demandent également la mise en œuvre concrète du droit international sur la protection des journalistes.





Pour en savoir plus : le rapport de RSF sur les exactions contre les journalistes environnementaux.





L’APPEL

Urgence climatique, urgence informationnelle !





Urgence climatique, urgence informationnelle ! Il devient vital d’appliquer le droit d’informer sur les questions environnementales.



Nous, journalistes spécialistes des questions environnementales et climatiques sur tous les continents, lançons avec Reporters sans frontières (RSF), un appel solennel aux États participant à la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26) qui s’ouvre ce 1er novembre à Glasgow. En 1992, la déclaration du « Sommet de la Terre des Nations Unies » à Rio mentionnait dans son principe 10 : "chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques". Toute personne a ainsi le droit d’exiger des informations sur sa situation environnementale. Près de trois décennies plus tard, ce principe n’est malheureusement toujours pas une réalité tangible.





Dans de nombreux pays, il est extrêmement difficile, voire impossible d’obtenir des informations et données scientifiques sur l’environnement et les politiques publiques qui l’impactent, qui relèvent pourtant de l’intérêt général. L’accès à de nombreuses installations et/ou territoires nous est, en outre, trop systématiquement interdit. Certains d’entre nous font aussi l’objet de poursuites judiciaires abusives, sont la cible de menaces, d’intimidations, voire d’agressions quand ils ne sont pas froidement éliminés.





Pour avoir enquêté sur les sujets sensibles de l’extraction minière illégale, la déforestation ou encore l’accaparement de terres et la pollution industrielle, au moins 21 de nos collègues ont été tués ces dix dernières années dans le monde. Près de 30 autres ont été jetés en prison. 75% des incidents ont été enregistrés depuis la signature de l’Accord de Paris fin 2015. A l’image de l’environnement et du climat que nous défendons, notre situation se dégrade dangereusement. Nous voulons dénoncer aujourd’hui les entraves qui limitent notre droit d’informer sur ces questions cruciales pour l’ensemble de l’humanité.





Il est urgent que les États prennent en compte le rôle joué par la presse dans la défense de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Nos enquêtes alertent des dangers grandissants auxquels notre planète commune fait face et contribuent à amener les acteurs concernés à changer de comportements. Correctement informées, les populations peuvent aussi mieux lutter contre cette menace climatique inédite dans l’histoire de l’humanité. Et les gouvernements prendre leurs responsabilités.





Nous demandons aux États de reconnaître officiellement que le droit à l'information est inhérent au droit à un environnement sain et au droit à la santé. Pour mettre un terme aux menaces grandissantes qui pèsent sur les plus vulnérables d’entre nous, nous appelons également à la mise en œuvre concrète du droit international sur la protection des journalistes. En conformité avec la résolution 2222 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée en 2015, nous demandons aux États de donner à leur justice nationale les moyens de lutter contre l’impunité persistante des crimes commis contre les journalistes environnementaux.





Pour les États ou les entreprises, une obligation de transparence doit être également appliquée. L’intérêt commun doit prévaloir aux intérêts économiques et régaliens. Nous n’avons qu’une seule planète. La mobilisation de tous pour nous permettre d’exercer notre droit à informer dans de bonnes conditions est cruciale.







Signataires

1 Özer AKDEMIR Turquie

2 Arlis ALIKAJ Albanie

3 Melis ALPHAN Turquie

4 Enkhzaya BAASANJAV Mongolie

5 Nathalie BERTRAMS Allemagne

6 Gaëlle BORGIA Madagascar

7 Martin BOUDOT France

8 Kátia BRASIL Brésil

9 Eliane BRUM Brésil

10 Marcelo CANELLAS Brésil

11 Andrei CIURCANU Roumanie

12 Lilia CURCHI Moldavie

13 Angelina DAVYDOVA Russie

14 Sheila DEBONIS États-Unis

15 Vanina DELMAS France

16 Soulik DUTTA Inde

17 Thomas FISCHERMANN Allemagne

18 Emmanuel GAGNIER France

19 Atokhon GANIEV Tajikistan

20 Ingrid GERCAMA Pays-Bas

21 John GROBLER Namibie

22 Amina JABLOUN Tunisie

23 Burcu KARAKAS Turquie

24 Guido KOPPES Pays-Bas

25 Lucien KOSHA RD Congo

26 Margaux LACROUX France

27 Morgan LARGE France

28 Nelly LUNA Pérou

29 Lazaro MABUNDA Mozambique

30 Fiona MACLEOD Afrique du Sud

31 Konstantina MALTEPIOTI Grèce

32 Eduardo MILITAO Brésil

33 Sayana MONGUSH Russie

34 Gela MTIVLISHVILI Géorgie

35 Zuza NAZARUK Pays-Bas

36 Alex NEDEA Roumanie

37 Vadim NEE Kazakhstan

38 Alexandre NHAMPOSSA Mozambique

39 Mariam NIKURADZE Géorgie

40 Anne Sophie NOVEL France

41 Elena NOVIKOVA Kazakhstan

42 Hazal OCAK Turquie

43 Marie PARVEX Suisse

44 Grigory PASKO Russie (en exil)

45 Anastasia PAVLENKO Ouzbékistan

46 Tansu PISKIN Turquie

47 Guillaume PITRON France

48 David QUINTANA Nicaragua

49 Anna Bianca ROACH États-Unis

50 Sofia RUSOVA Russie

51 Leonardo SAKAMOTO Brésil

52 Hélène SERVEL France

53 Khadija SHARIFE Afrique du Sud

54 Khaled SULAIMAN Canada/Irak

55 Pinar TARCAN Turquie

56 André TRIGUEIRO Brésil

57 Tomasz ULANOWSKI Pologne

58 Estacio VALOI Mozambique

59 Jonathan WATTS Royaume-Uni

60 Tehmine YENOQYAN Arménie

61 Ning YEN Taiwan

62 La rédaction de AFAQ ENVIRONMENTAL MAGAZINE - MAAN DEVELOPMENT CENTER Palestine

63 La rédaction de REPORTERRE France