Déjà 100 jours de prison en Algérie pour le journaliste Rabah Karèche 

Le correspondant du quotidien Liberté, Rabah Karèche est en prison depuis le 19 avril 2021, suite à la publication de trois articles à propos des manifestations à l’encontre d’un décret fixant les limites territoriales des wilayas, dans la région de Tamanrasset. La justice lui reproche la “création d’un compte électronique consacré à la diffusion d’informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société”, la “diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d’attenter à l’ordre public” et le “recours à divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et l’unité nationale”.





“Reporters sans frontières appelle à nouveau les autorités algériennes à libérer le journaliste Rabah Karèche qui n’a fait que son travail d’information, déclare le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF, Souhaieb Khayati. Le journalisme est garantie par la constitution et ne doit pas être réduit au silence.”





Après trois mois d’incarcération et dans l’attente d’un procès, le juge d’instruction a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel de Tamanrasset le 15 juillet dernier. Le procès du journaliste algérien, se tiendra le 5 août 2021. Il risque jusqu’à dix ans de prison ferme.