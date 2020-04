Classement RSF 2020 : Les analyses régionales

En 2020, 21 pays africains sur 48 apparaissent encore en rouge ou noir sur la carte du Classement mondial de la liberté de la presse. La situation de celles et ceux qui tentent de produire des informations est difficile, voire critique. La décennie à venir sera décisive pour l’avenir du journalisme sur le continent.



Procès sans fin au Maroc, interpellations régulières et détentions provisoires prolongées en Algérie, médias libyens qui se transforment en acteurs du conflit armé…. Dans cet environnement de travail qui se dégrade un peu plus pour les médias et les journalistes d’Afrique du Nord, la Tunisie poursuit sa transition démocratique, malgré des réformes retardées dans le secteur médiatique.

Le Classement mondial de la liberté de la presse 2020 de Reporters sans frontières (RSF) montre qu’en dépit d’une légère amélioration, des tendances inquiétantes persistent à travers toute l’Amérique du Nord. À l’orée d’une nouvelle décennie, les États-Unis doivent de toute urgence retrouver leur statut d’excellence en matière de liberté de la presse à l’intérieur de leurs frontières, comme au-delà, pour se positionner de nouveau comme une démocratie de premier plan.

L’environnement dans lequel évoluent les journalistes d’Amérique latine est de plus en plus complexe et hostile. En plus des pressions, violences et intimidations renforcées que subissent de nombreux journalistes qui couvrent des dossiers sensibles, de vastes campagnes de décrédibilisation ont été lancées contre la profession dans la plupart des pays de la région.

Alors que l’on pouvait encore nourrir de sérieux espoirs concernant la liberté de la presse en Asie et en Océanie en 2010, la décennie qui vient de s’écouler a été marquée par une glaciation générale. Contre-modèles aux pratiques totalitaires, développement d’un populisme qui profère la haine des journalistes, concentration des médias à l’extrême… Les défis qui attendent cette région du monde sont absolument considérables.

La stagnation des pays de la zone Europe de l’Est et Asie centrale au dernier Classement mondial de la liberté de la presse cache une tendance inquiétante. La plus grande maîtrise des technologies par des pouvoirs autoritaires ou instables fait craindre une intensification de la censure des médias. Les poids lourds de la région, Moscou et Ankara, continuent de donner le mauvais exemple.

La zone Moyen-Orient s’assombrit davantage, avec un pays, l’Irak, qui cette année bascule dans le noir sur la carte de la liberté de la presse. Après une légère baisse du nombre de violations, la violente répression des manifestations populaires, la reprise des opérations militaires de plus en plus localisées et le renforcement de la mainmise de régimes déjà tout-puissants ont dissipé les espoirs d’apaisement.

Affaiblissement de l’état de droit, violences, crise numérique et économique : pour exercer leur métier, les journalistes européens sont de plus en plus nombreux à prendre des risques et faire face à des menaces multiples.

