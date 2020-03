Assassinat de Norbert Zongo au Burkina Faso : une nouvelle étape franchie pour l'extradition du principal suspect

Reporters sans frontières (RSF) se félicite que le gouvernement français se soit prononcé en faveur de l'extradition de François Compaoré, frère de l'ancien président burkinabè et principal suspect dans l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Plus de vingt et un an après les faits, cette extradition demeure une priorité et un préalable essentiel à l'ouverture d'un procès des commanditaires présumés de cet assassinat.