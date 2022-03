Algérie : verdict en demi-teinte, Khaled Drareni condamné 6 mois de prison avec sursis

Le journaliste Khaled Drareni vient d'être condamné à 6 mois avec sursis et 50K DZD d’amende assorti de 5 ans de probation, le 3 mars 2022 par la cour d'appel d’Alger pour “incitation à attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national”. Pour RSF, ce verdict en demi-teinte confirme le caractère politique d'une procédure judiciaire longue de deux ans dont 11 mois derrière les barreaux.