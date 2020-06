Etats-Unis : RSF et American Roots s’associent pour fournir des masques de protection aux rédactions américaines

Au début du mois de mars, RSF a pris contact avec des titres de presse situés dans des comtés, des villes et des Etats où la pandémie de Covid-19 se propageait rapidement, afin de déterminer si leurs journalistes avaient accès à des masques de protection. L’organisation s’est concentrée sur des rédactions rassemblant 10 à 20 journalistes en moyenne. Nombre d’entre elles ont signalé des difficultés d’approvisionnement en masques et salué cette initiative. RSF a alors initié une collaboration avec American Roots pour fournir ces protections, dont 100 ont été offertes par l’entreprise elle-même.



« Au vu de la pénurie de masques au tout début de l’épidémie, nous étions très inquiets pour la sécurité des journalistes et nous avons immédiatement contacté des détaillants qui en fabriquaient pour les personnes qui intervenaient en première ligne, déclare Dokhi Fassihian, directeur de RSF Etats-Unis. Alors que la plupart de ces sociétés américaines réservaient leur production au personnel soignant, ce qui est tout à fait compréhensible, American Roots a immédiatement compris que les journalistes étaient, eux aussi, des intervenants en première ligne. Des douzaines de reporters du monde entier ont été exposés au virus et beaucoup en sont morts. Il est crucial de protéger leur vie, et nous sommes extrêmement reconnaissants à American Roots de leur engagement pour la sécurité des journalistes. »

Avec la résurgence du coronavirus aux Etats-Unis, RSF est en relation avec des organes de presse exprimant des besoins croissants en équipement personnel de protection. L’organisation s’est également efforcée de distribuer un maximum de masques à des rédactions qui représentent des minorités particulièrement touchées par la pandémie, parmi lesquelles les Noirs, les Amérindiens et les Hispaniques.

« Il y a trois mois, nous avons converti notre entreprise textile 100 % fabrication américaine pour produire des équipements de protection personnelle et contribuer à pallier ce besoin urgent, déclare Ben Waxman, cofondateur d’American Roots. Nous sommes extrêmement reconnaissants à RSF d’avoir soutenu et acheté nos masques 100 % coton, et nous sommes heureux d’avoir offert une partie de ces masques à une ONG si essentielle. Aujourd’hui plus que jamais, nous croyons qu’il est indispensable au bien-être des Américains que la presse puisse fonctionner dans un environnement sûr et libre. Obtenir une information fiable n’a jamais été aussi crucial pour notre pays. Merci pour tout ce que vous faites pour assurer la production d’une information exacte. Nous sommes heureux de contribuer à la sécurité et à la santé des journalistes en cette période de crise. »

Jusqu’à présent, RSF a distribué plus de 300 masques à des rédactions dans tout le pays, dont :

The Globe , Nobles, Minnesota

, Nobles, Minnesota The Marion Star , Marion, Ohio

, Marion, Ohio The Journal News , Westchester, New York

, Westchester, New York The Tama News-Herald , Tama, Iowa

, Tama, Iowa Sterling Journal-Advocate , Logan, Colorado

, Logan, Colorado Black Star News , New York, New York

, New York, New York Atlantic News Telegraph , Atlantic, Iowa

, Atlantic, Iowa Carroll Times-Herald , Carroll, Iowa

, Carroll, Iowa Cherokee-Times , Cherokee, Iowa

, Cherokee, Iowa Black Hills Pioneer , Spearfish, Dakota du Sud

, Spearfish, Dakota du Sud The Daily Progress , Charlottesville, Virginie

, Charlottesville, Virginie INFORUM , Fargo, Dakota du Nord

, Fargo, Dakota du Nord Chattanooga Times Free Press , Chattanooga, Tennessee

, Chattanooga, Tennessee State Port Pilot , Southport, Caroline du Nord

, Southport, Caroline du Nord Tideland News , Morehead City, Caroline du Nord

, Morehead City, Caroline du Nord Richmond Times-Dispatch, Richmond, Virginia

RSF est fière de ce partenariat avec American Roots qui permet de fournir aux journalistes l’équipement de protection dont ils ont besoin pour exercer leur métier en toute sécurité. Pour en savoir plus sur American Roots, cliquez ici.

Les Etats-Unis occupent le 45e rang sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par RSF.