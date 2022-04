Classement mondial de la liberté de la presse 2021 : le journalisme est un vaccin contre la désinformation, bloqué dans plus de 130 pays

La situation de la liberté de la presse en Allemagne reste cependant plutôt bonne, tout comme celle des Etats-Unis (44e, +1), même si la dernière année du mandat de Donald Trump s’est caractérisée par un nombre record d'agressions (près de 400) et d’arrestations de journalistes (130), selon le US Press Freedom Tracker, dont RSF est partenaire. Le Brésil, en perdant quatre places, passe dans la zone rouge. Le pays rejoint la partie qualifiée de "difficile'' du Classement : insultes, stigmatisations et orchestration d’humiliations publiques de journalistes sont devenues la marque de fabrique du président Bolsonaro, de sa famille et de ses proches. C’est aussi dans cette zone que l’on retrouve l’Inde (142e), le Mexique (143e), et la Russie (150e, -1), qui a déployé son appareil répressif pour limiter la couverture médiatique des manifestations liées à l’opposant Alexeï Navalny.

La Chine (177e), qui continue de porter la censure, la surveillance et la propagande sur internet à des niveaux sans précédent, reste pour sa part stable dans la zone la plus critique du Classement, celle qui apparaît en noir sur la carte mondiale de la liberté de la presse. Juste après, se trouve l’habituel trio des pires pays totalitaires qui occupent les dernières places. Que ce soit le Turkménistan (178e, +1) et la Corée du Nord (179e, +1) sur le continent asiatique, ou l’Erythrée (180e, -2) en Afrique, ces trois pays maintiennent un contrôle absolu sur l’information - ce qui permet aux deux premiers de ne déclarer étrangement aucun cas de Covid-19 sur leur territoire, et au dernier de ne rendre toujours aucun compte du sort de la dizaine de journalistes arrêtés il y a 20 ans, dont certains ont été jetés et emprisonnés dans des conteneurs en plein désert.

En ce qui concerne les mouvements les plus significatifs du Classement 2021, il est à noter que la Malaisie (119e, -18) enregistre la plus forte baisse. La récente adoption d’un décret “anti-fake news” octroie notamment au gouvernement le pouvoir d’imposer sa propre version de la vérité. Autres baisses significatives : les Comores (84e, -9) et le Salvador (82e, -8), où les journalistes peinent à obtenir des informations officielles sur la gestion de l’épidémie. Les plus belles progressions de l’année se trouvent principalement sur le continent africain. Le Burundi (147e, +13), la Sierra Leone (75e, + 10) et le Mali (99e, + 9) enregistrent tous des améliorations notables, dues notamment à la libération des quatres journalistes du média burundais indépendant Iwacu, à l’abrogation de la loi criminalisant les délits de presse au Sierra Leone et à la baisse du nombre d’exactions au Mali.

Le Classement région par région