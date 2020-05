Les informations fiables pendant la crise du COVID-19 sont plus que nécessaires, agissez maintenant !

Covid-19, soutenez les journalistes et lanceurs d'alerte en dangerFaire un donLes journalistes du monde entier effectuent en ce moment même un travail remarquable pour continuer de nous informer chaque jour, malgré les restrictions logistiques, le risque de contamination du Covid-19 et les menaces de représailles qui sévissent dans certains pays. C'est le cas par exemple en Chine, foyer de l’épidémie, où des dispositifs de censure massifs ont été mis en place et où des lanceurs d'alerte et journalistes continuent de dénoncer avec courage les manquements du régime chinois face à la crise sanitaire malgré les nombreuses disparitions de leurs confrères. Pendant la pandémie du coronavirus, de nombreux gouvernements autoritaires profitent de la neutralisation de la vie politique, de la sidération du public et de l’affaiblissement de la mobilisation pour imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal. Il devient encore plus difficile pour les journalistes d’exercer leur métier.

Dans ce contexte d'urgence et pour révéler au grand jour toutes les entraves à la liberté de la presse liées au Covid-19, Reporters sans frontières a créé l’Observatoire-19. Cet outil documente en direct toutes les exactions commises contre les journalistes et les lanceurs d’alerte qui couvrent les actualités liées au coronavirus partout dans le monde. Il dénonce également tous les cas graves de censure étatique, la désinformation délibérée et leurs effets sur le droit à l’information fiable et il prodigue des recommandations pratiques pour aider au quotidien les journalistes qui couvrent cette pandémie.

Dans ce cycle d'actualité en perpétuelle évolution, ils remplissent une fonction sociale essentielle et vitale.

