Royaume-Uni : un citoyen britannique jugé coupable de complot pour meurtre d’un blogueur pakistanais en exil

Au terme d’un procès de deux semaines à la cour d’assises de Kingston-upon-Thames, au Royaume-Uni, dont deux jours de délibération du jury, Muhammad Gohir Khan, un citoyen britannique d’origine pakistanaise, a été déclaré coupable, le 28 janvier, de complot pour meurtre contre Ahmad Waqass Goraya, un blogueur pakistanais vivant en exil aux Pays-Bas. A la suite de son arrestation, en juin 2021, M. Khan avait plaidé « non coupable » et déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer son compatriote. Il risque la prison à vie et comparaîtra de nouveau devant le tribunal le 11 mars pour recevoir la sentence.

« Nous nous félicitons de la décision du jury dans cette affaire. Elle constitue une étape rare dans l’établissement de la responsabilité pénale vis-à-vis des crimes transnationaux contre les journalistes, déclare la directrice des campagnes internationales et du bureau du Royaume-Uni de RSF, Rebecca Vincent. Trop souvent, les journalistes exilés vivent dans la peur des constantes menaces provenant du pays qu’ils ont fui. Nous sommes très soulagés pour Ahmad Waqass Goraya et sa famille de savoir que ce complot a été déjoué, qu’ils sont en sécurité et que le tueur en puissance sera emprisonné. Il est plus que temps de lever l’impunité pour ces atroces menaces. »

Des représentants de RSF ont assisté au procès, à la fois en présentiel et à distance. Muhammad Gohir Khan, recruté comme homme de main par un intermédiaire surnommé MudZ qui serait basé au Pakistan, a réfuté avoir eu l’intention de tuer M. Goraya. Selon ses avocats, il aurait extorqué de l’argent à MudZ en lui faisant croire qu’il exécuterait le contrat. M. Khan a créé de multiples fausses identités pour faire croire à une équipe, ce qui lui a permis de réclamer, et de percevoir, £5 000 (environ 6 000 euros) pour couvrir ses frais. Sur la somme totale de £100 000 (120 000 € environ) convenue pour le meurtre, M. Khan devait recevoir £80 000 (96 000 € environ) et MudZ, £20 000 (24 000 € environ) une fois M. Goraya éliminé. Ils avaient également évoqué, en cas de succès de l’opération, la possibilité d’accepter d’autres contrats ensemble.

Selon l’accusation, menée par Alison Morgan, M. Khan – qu’elle qualifiait de « menteur invétéré » - avait bien l’intention de tuer M. Goraya. L’homme de main s’était rendu à Rotterdam en juin 2021, où vivait le blogueur à l’époque, et des enregistrements de vidéosurveillance le montrent en train d’acheter un couteau et d’observer la rue et l’extérieur du domicile de sa cible. Parmi les éléments incriminants extraits du téléphone de M. Khan et présentés au procès se trouvent de vidéos de la rue où vivait M. Goraya et de nombreux messages échangés avec MudZ, où des termes relatifs à la pêche servaient de code pour parler du meurtre. M. Khan a été arrêté à son retour au Royaume-Uni.

Virulent critique du régime pakistanais, RSF avait déjà exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité de M. Goraya. En 2017, celui-ci avait été enlevé et torturé lors d’un séjour au Pakistan, et il a été agressé devant chez lui, à Rotterdam, en 2020. En 2018, il avait été averti par le FBI qu’il figurait sur plusieurs « listes noires » de personnes à assassiner, et il avait reçu de nombreuses menaces, à la fois en personne et en ligne. Le blogueur avait confié à RSF que l’attaque « correspondait au modus operandi d’agences d’espionnage pakistanaises ».

Le Royaume-Uni et le Pakistan figurent respectivement à la 33e et 145e place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2021.