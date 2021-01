Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran depuis le 1er janvier 2021

18.01.20121 - Libération provisoire de trois femmes journalistes, dont deux bénéficient d’une grâce

Reporters sans frontières (RSF) a appris la libération de trois femmes journalistes. La photojournaliste et documentariste Negar Masoudi a été remise en liberté provisoire en attendant son jugement, le 9 janvier 2021, après le versement d’une caution d’un milliard cinq cent millions de tomans (près de 3 millions d’euros). Elle a été arrêtée le 1er novembre dernier pour avoir photographié des victimes de la vague d’attaques à l’acide qui, en octobre 2014, a ciblé des femmes dans la ville d’Ispahan (centre du pays).

RSF a été également informé de la libération de Roghieh (Ashraf) Nafari et de Nada Sabouri, qui ont été graciées le 5 décembre dernier, à l’occasion des fêtes religieuses iraniennes. Le 7 août 2020, l'ancienne journaliste et activiste de la société civile Nada Sabouri avait été arrêtée par des agents du parquet de Téhéran et transférée à la prison d’Evin pour purger une peine de trois ans. Quant à Roghieh (Ashraf) Nafari, elle avait été renvoyée en prison pour trois mois ferme pour avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire sur les réseaux sociaux.

