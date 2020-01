Récit de la répression contre la liberté de l'information en Iran depuis le 1er janvier 2020

17.01.2020 - Arrestation de Hussein Karoubi et durcissement de la résidence surveillée de son père, Medhi Karoubi

Reporters sans frontières (RSF) condamne l’arrestation le 14 janvier de Hussein Karoubi, ancien directeur exécutif du journal Etemad Meli, (suspendu depuis 2009), qui s’était rendu à la prison d’Evin, au lendemain de la visite à son domicile d’agents du ministère des Renseignement, venu l'arrêter pour qu’il purge une peine de six mois de prison ferme, prononcée en mars 2017 par la 28e chambre du tribunal de la révolution.







Cette arrestation fait suite à la publication d’une lettre rédigée le 11 janvier par son père, Mehdi Karoubi, et adressée au président de la République, Hassan Rohani. Propriétaire du journal suspendu Etemad Melli, ancien président du Parlement et ancien candidat à la présidence de la République, Mehdi Karoubi, âgé de 79 ans, est placé en résidence surveillée depuis neuf ans. Dans sa lettre ouverte, il revient sur la déclaration des gardiens de la révolution islamique, qui ont reconnu avoir abattu par erreur un avion ukrainien le 8 janvier dernier, et tué les 176 personnes à son bord. S‘adressant à l’ayatollah Ali Khamenei, Mehdi Karoubi déclare notamment : « en tant que le commandant suprême des forces armées, vous êtes directement responsable de ce désastre. (….) Vous ne remplissez pas les critères ni les conditions définis par la constitution pour être guide suprême. »





Suite à la publication de cette lettre, les conditions de résidence surveillées de Mehdi Karoubi ont été durcies, avec notamment l’interdiction de visites familiales.











Mehdi Karoubi a été illégalement placé en résidence surveillée le 24 février 2011, en même temps que Mir Hossein Mousavi, ancien Premier ministre et propriétaire du journal suspendu Kalameh Sabaz, et son épouse, l’écrivain Zahra Rahnavard. Les deux hommes, qui ont en commun d’avoir tous les deux été des candidats à la présidentielle, sont aujourd’hui privés de tous leurs droits.









