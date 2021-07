Pierre Haski réélu président d’un conseil d’administration de RSF plus international

Le nouveau Conseil d’administration de RSF, élu le 2 juin, a constitué le 5 juillet 2021 son nouveau bureau exécutif pour une durée d’un an. Pierre Haski, chroniqueur sur France Inter, et Françoise Sivignon, membre du Conseil économique, social et environnemental, ont été réélus respectivement président et vice-présidente. Gérard Tschopp, ancien président de RSF Suisse, devient trésorier.