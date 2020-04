Coronavirus en Equateur: le manque de transparence des autorités fragilise la liberté de la presse

Endeuillée avec déjà cinq journalistes disparus des suites du virus, la presse équatorienne tente de s’organiser. Elle a déjà fait part à plusieurs reprises de grandes difficultés pour obtenir des informations de la part du gouvernement et des services de presse des organismes publics, dont les agents semblent avoir pour consigne d'éviter de répondre aux questions liées à la pandémie.





L’organisation locale de défense de la liberté de la presse Fundamedios a dénoncé le 6 avril la gestion très confuse et opaque des conférences de presse virtuelles organisées par le Secrétariat à la Communication de la présidence (SEGCOM). Cet organe, qui demande aux journalistes d’envoyer préalablement leurs questions via la messagerie Whatsapp, n’a pas communiqué les critères de sélection et de priorisation des questions ni les délais dans lesquels il se promet d'y répondre.



Le 3 avril, le Conseil national de régulation, de développement et de promotion de l’Information et de la Communication (CRDPIC) a publié une note officielle exhortant les médias, et notamment le journal Diario Extra, à “ne pas désinformer et ne pas alarmer les lecteurs à travers la publication de Unes, d’images et de photographies sensationnalistes”. Cette communication a généré l’inquiétude d’une grande partie de la profession, qui y voit une menace à peine voilée à l'égard de certains journalistes, et un moyen d'entraver la liberté de la presse.





“Les autorités équatoriennes ne doivent en aucun cas limiter le travail de la presse et des journalistes qui ont pour mission d’informer le public sur l'évolution de la crise sanitaire”, insiste Emmanuel Colombié, directeur du bureau Amérique latine de Reporters sans frontières (RSF). L’accès à l’information et aux données officielles sont indispensables à la lutte contre la pandémie”





Avec au moins 7 161 cas de contagions et 297 décès enregistrés au 10 avril, l’Equateur est durement impacté par le coronavirus et vit, notamment dans la ville de Guayaquil, une crise de son secteur funéraire.





L’Equateur est classé 97ème sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en 2019.