CONFÉRENCE VIRTUELLE RSF : LA DÉCENNIE DECISIVE

A l'occasion de la sortie du Classement mondial de la liberté de la presse 2020, RSF organise une conférence virtuelle :





LE JOURNALISME FACE AUX CRISES : LA DÉCENNIE DÉCISIVE

Mardi 21 avril 2020

à 18h (CEST-heure de Paris)



En présence de :

- Maria Ressa (modératrice), Journaliste, autrice et co-fondatrice de Rappler

- Edward Snowden, Lanceur d'alerte et Président de Freedom of the Press Foundation

- Joseph E. Stiglitz, Lauréat du Prix Nobel d'économie 2001

- Rana Ayyub, Journaliste au Washington Post

- Christophe Deloire, Secrétaire général de Reporters sans frontières





La conférence sera uniquement en anglais et en direct via le Facebook de RSF ici, le Youtube RSF ici